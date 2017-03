An Giang: Chập điện cháy 13 căn nhà

Lửa bùng phát từ căn nhà số 41/13 của bà Nguyễn Thị Hường rồi lan nhanh ra các hộ khác. Do khu vực cháy nhà dân đông đúc nên gần hai tiếng đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt. Có 10 căn nhà bị thiêu rụi, ba căn bị thiệt hại 40%-50%

Lúc 14 giờ chiều 25-3 đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng đại lý xe máy Detech (số 110 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều bốn xe chữa cháy, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 30 phút đám cháy được dập tắt. Toàn bộ nội thất cửa hàng cùng hai xe máy bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định là do chập điện.

V.SƠN - Đ.LAM