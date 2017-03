An Giang: Kiểm tra hàng lậu chỉ thấy… kho rỗng

Ngày 14-1, đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang chủ trì đột kích các kho hàng nghi là hàng nhập lậu tại huyện An Phú.

Tuy nhiên, đến hai kho nằm trên địa bàn xã Đa Phước (An Phú) thì chẳng thu kết quả gì. Ở điểm thứ nhất nằm cạnh bờ sông Hậu, một người xưng là người giữ kho cho biết kho ngưng hoạt động và chủ kho đã đi công chuyện. Người này mở cửa kho thì bên trong chẳng có hàng hóa gì. Ở điểm thứ hai, cửa kho đóng im ỉm và chủ kho cũng đi khỏi địa phương. Trưởng đoàn kiểm tra quay sang nói với những phóng viên đi cùng rằng: “Hầu như nó biết trước hết nên đối phó…”. Thấy đoàn đến đâu thì chỉ chỗ đó vắng chủ, kho bỏ trống nên chúng tôi đi về phía biên giới Tịnh Biên và thấy việc buôn lậu lắng xuống hẳn. Mấy hôm trước, khu vực này vỏ lãi tấp nập chạy trên các tuyến kênh nội đồng xuống kênh Vĩnh Tế, chở theo đường cát Thái Lan và nhiều mặt hàng lậu khác vào nội địa. Giờ các điểm hàng nhập lậu đều vắng bặt, không hoạt động buôn lậu nào diễn ra. “Hổm rày dân buôn lậu biết được có đoàn kiểm tra. Thêm vào đó lực lượng đến đóng chốt ở các tuyến kênh, ngả đường vận chuyển hàng lậu nên không ai dám đi buôn. Nhưng không vì thế mà hàng lậu không vào nội địa. Chúng chuyển sang hoạt động về đêm. Cứ độ khoảng 8 giờ tối cho đến sáng hôm sau, hàng lậu vẫn được vác băng đường đồng vào nội địa” - một số người dân huyện Tịnh Biên nói. VĨNH SƠN