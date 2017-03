An Giang: Xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang

Phối cảnh cầu Châu Đốc

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020 và dự kiến trong năm 2016 sẽ khởi công để hoàn thành vào cuối năm 2018.

Được biết, cầu Châu Đốc được xây dựng nhằm thay thế phà Châu Giang hiện tại. Đây là dự án cần thiết, tạo sự liên kết giao thông trục dọc biên giới phía Tây Nam giữa bốn tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang va Kiên Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hóa khu vực, tạo điều kiện thuận lợi công tác tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.



Lễ khởi động dự án cầu Châu Đốc



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khởi động dự án

Cầu Châu Đốc có tổng mức đầu tư trên 850 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 3,26 km (chiều dài cầu 667 m) với điểm đầu nối vào Quốc lộ 91 tại Km 113+071 thuộc địa phận phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc và điểm cuối tại khu vực giao với đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.