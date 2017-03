Án giết người do nguyên nhân xã hội đang gia tăng

Sáng 9-2, Công an TP.HCM đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP trong tháng 1-2012. Đại tá Lê anh Tuấn, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết số vụ phạm pháp hình sự trong tháng được kéo giảm, tuy nhiên án giết người lại tăng. Đáng chú ý là nguyên nhân gây án chủ yếu do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt, ăn nhậu, ghen tuông….

Án cướp tài sản phần lớn là cướp xe máy bằng hung khí trên đường trong đêm khuya vắng đang xuất hiện thủ đoạn mới. Cụ thể nhóm cướp chia thành hai tốp, tốp đầu đạp xe nạn nhân té ngã, tốp sau giả vờ đến cứu giúp rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết các bài báo phản ánh tiêu cực, vi phạm chế độ công tác, gây phiền hà cho dân đều được Công an TP xác minh, xử lý nghiêm. Qua loạt phóng sự “Ăn chơi đốt tiền” trên báo Tuổi Trẻ, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo kiểm tra các nhà hàng, cơ sở dịch vụ nhạy cảm được phản ánh trên báo trên địa bàn quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Bình Tân. Vụ “Rút trộm xăng dầu” trên báo Thanh Niên, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố một đối tượng ở quận 7 chuyên thu mua xăng dầu rút trộm trong nhiều năm qua. Riêng các tài xế xe bồn có liên quan, cơ quan điều tra xem xét từng trường hợp cụ thể để xử lý. Về vụ nhà báo Phạm Phước Vinh tố bị công an xã Phước Kiển đánh phải nhập viện. Theo báo cáo của Công an huyện Nhà Bè, ông Vinh vi phạm luật giao thông khi công an đang lập biên bản thì ông “tác nghiệp” ghi hình nên bị nhắc nhở, dẫn đến căng thẳng không cần thiết giữa hai bên. Công an huyện Nhà Bè đang kiểm tra ông Vinh có bị hành hung hay không, nếu cán bộ, chiến sĩ có sai phạm phải bị xử lý thích đáng..

Về vụ nhà báo Hoàng Khương, theo cơ quan điều tra Công an TP.HCM nhận định đây là vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ có tổ chức, xâm hại trật tự pháp luật. Dự kiến vào cuối tháng 3-2012 sẽ hoàn tất kết luận điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định một số băng ghi âm thu giữ được tại nhà Hoàng Khương. Qua đó cho thấy trong vụ án này, chính Hoàng Khương là người chủ động dàn dựng để những người khác làm sai quy trình xử lý vi phạm luật giao thông rồi viết bài phản ảnh trên báo.

