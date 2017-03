Án mạng từ mối tư thù mù quáng

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-1 đã đưa tin một phụ nữ cùng bạn trai bị giết tại nhà vào rạng sáng 25-1 tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án hung thủ đã bị bắt. Điều bất ngờ là kẻ giết người lại chính là con riêng của người chồng đã chết của nạn nhân.

Con chồng giết dì ghẻ

Đêm đó, hai người con nhỏ của bà Phạm Thị Việt (47 tuổi) chợt thức giấc khi nghe tiếng rên của mẹ và chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen từ trong nhà chạy thoát ra ngoài. Sau đó, họ nhìn thấy một thảm cảnh đau lòng: Bà Việt nằm chết trên sàn nhà trong tư thế nằm ngửa, cổ bị ba vết chém, trên tay vẫn nắm chặt kẹp tóc; ông Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi) nằm chết trên giường với một vết chém sâu ở cổ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận thấy hung thủ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giết người, trước khi gây án còn bình tĩnh cúp cầu dao điện trong nhà. Gây án xong, hung thủ vứt lại cây rựa rất bén có dính máu.

Vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn cá nhân bởi tài sản trong nhà bà Việt khá nhiều nhưng không mất mát thứ gì. Qua thu thập lời khai cùng chứng cứ, cơ quan điều tra xác định hung thủ là Nguyễn Văn Thành (27 tuổi), quê ở Bắc Giang, đang sống lang thang. Thành là con riêng của chồng bà Việt. Khoảng năm 2004, ông này gặp bạo bệnh qua đời.

Nguyễn Văn Thành bị áp giải về nơi tạm giữ. Ảnh: P.Nam

Ngay từ đầu, Thành đã bị đưa vào diện nghi vấn bởi trước đó ông nội của Thành đã liên tục điện thoại báo tin cho bà Việt hãy cảnh giác bởi Thành tuyên bố sẽ giết chết bà trong một ngày gần đây. Cách đó vài ngày, khi thấy Thành đột ngột đến thăm nhà, bà Việt đã ngầm nhắc nhở ông Tâm. Tại hiện trường, khi khám nghiệm xác ông Tâm, cơ quan điều tra phát hiện một con dao sắc nhọn ông thủ sẵn ở đầu giường. Thế nhưng Thành ra tay lúc ông đang ngủ say nên nạn nhân hầu như không có phản ứng.

Sau khi xảy ra án mạng, Công an tỉnh Bình Thuận phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thành, đồng thời phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an in ảnh chân dung, thông báo đặc điểm nhận dạng của Thành đến sân bay, cửa khẩu biên giới, bến xe, ga xe lửa, cầu cảng, trạm thu phí. Cùng lúc, một nhóm công tác cũng lên đường đến Bắc Giang đón lõng hung thủ.

Vào lúc 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và nhân viên ga Mương Mán (Bình Thuận) phát hiện Thành đột nhập nhà ga, đang men theo đường sắt định nhảy tàu ra Bắc. Khám xét người Thành, công an thu giữ được một con dao bấm và gần 15 triệu đồng.

Từ tư thù đến gây án

Bước đầu Thành thú nhận đã dùng cây búa chẻ củi tại nhà bà Việt chém chết ông Tâm khi ông đang ngủ ở nhà dưới. Thành cố ý gây tiếng động để bà Việt đang ngủ trong buồng thức giấc, chạy ra. Vừa thấy bà, Thành dùng rựa chém ba nhát ngang cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi ném hung khí thoát thân. Đề phòng công an giăng lưới mọi ngóc ngách, Thành chọn một bờ suối vắng trong rừng nghỉ chân, chờ lúc trời tối đột nhập ga Mương Mán nhảy tàu về Bắc Giang.

Người dân hiếu kỳ vây quanh ngôi nhà bà Việt, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: P.Nam

Thành khai ý định giết bà Việt đã nung nấu trong đầu Thành hơn 10 năm về trước, từ khi cha Thành bỏ rơi mẹ con Thành để theo bà Việt vào Bình Thuận lập tổ ấm khác. Hằng ngày, chứng kiến mẹ ủ rũ, héo hon vì mất chồng, còn mình phải bỏ học, ra đường kiếm sống cực khổ vì thiếu cha, Thành tuyên bố sẽ giết chết dì ghẻ để trả mối hận lòng.

Theo một số người dân Hàm Kiệm, có lần Thành được cha gọi vào Bình Thuận và giao giữ đứa em trai cùng cha khác mẹ vừa biết đi lẫm chẫm. Thành cố ý bồng em ra quốc lộ rồi bỏ mặc nó lững chững đi ra giữa đường để bị tai nạn. May là hàng xóm tình cờ trông thấy, kịp thời cứu giúp đứa bé vô tội. Lần đó bị cha la rầy, Thành bỏ về quê cho đến khi cha mất mới vào Bình Thuận chịu tang.

Thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ đề xuất giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an khen thưởng cho một số điều tra viên, trinh sát xuất sắc khám phá nhanh vụ trọng án này. Theo Thượng tá Minh, số tiền 15 triệu đồng mà Thành mang theo có thể liên quan đến một vụ án khác, hoặc do Thành chuẩn bị sẵn nhằm bỏ trốn thật xa sau khi gây án.

PHƯƠNG NAM