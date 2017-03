An toàn bữa ăn công nhân không khó

Sáng 6-11, hàng trăm công nhân đến từ các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) đã đến Nhà văn hóa Lao động Khu công nghệ cao TP.HCM (quận 9) tham gia hội thi Bữa ăn an toàn cho công nhân lao động do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Công đoàn các KCX-KCN tổ chức. Hội thi nhằm đưa kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đến từng bếp ăn công nhân.

Có sáu đội tham gia thi đố về ATVSTP. Đội 1 là đội thi Công ty Juki thuộc KCX Tân Thuận, đội 2 là KCN Tân Bình, đội 3 là đội thi Công ty Kollan thuộc KCX Linh Trung, đội 4 là đội thi Công ty Yung Chang thuộc KCN Lê Minh Xuân, đội 5 là Công ty Nidec Việt Nam, đội 6 là Công ty Hansae thuộc KCN Tây Bắc-Củ Chi.

Công nhân nhận diện thực phẩm bẩn

Ở vòng thi Đi chợ, ban tổ chức (BTC) đưa ra nhiều câu hỏi có nội dung gần gũi với kinh nghiệm đi chợ hằng ngày. Hầu hết các đội thi đều có đáp án đúng khi nhận diện được cá tươi sống, phân biệt được những đặc điểm tố cáo thịt heo và thịt trâu làm giả thịt bò, phân biệt được hải sản tẩm ướp urê và xuất xứ các loại rau củ… Bước vào vòng thi Chế biến, BTC đưa ra nhiều câu hỏi khó hơn, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về VSATTP. BTC đã “gài bẫy” một số câu hỏi thú vị.

Vòng thi cuối cùng có tên Phòng chống ngộ độc thực phẩm. Các đội bắt thăm câu hỏi vòng tròn để trả lời và sẽ bị ngay đội bên cạnh phản biện gay gắt. Câu chuyện thực hiện nguyên tắc “bàn tay sạch” tiếp tục được đội 1 và đội 2 so kè nhau giành điểm số. Đội 1 nêu gần đầy đủ các nội dung của nguyên tắc gồm rửa tay sạch trước khi chế biến, mang găng tay khi bốc các loại thực phẩm đã chế biến, luôn rửa tay mỗi khi chế biến sang loại thức ăn khác... Nhưng đội 2 vẫn tìm được điểm sơ hở để bắt bài: “Các bạn cần phải chú ý khi tay chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng phải rửa tay sạch rồi mới tiếp tục chế biến”. Giám khảo Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cung cấp thêm kiến thức cho nguyên tắc “bàn tay sạch”: “Khi lỡ bị đứt tay, các bạn phải làm sạch vết thương, băng bó lại vết thương bằng băng không thấm nước, sau đó tiếp tục đeo bao tay. Một kinh nghiệm nữa là quán ăn nào có nuôi chó mèo thì không nên ghé, cho dù chủ quán có thực hiện “bàn tay sạch”. Bởi chó mèo là nguồn gây ô nhiễm rất lớn”.





Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao quà cho đội đạt giải nhất. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các công nhân đến cổ vũ những đội thi đã tham gia sôi nổi các phần thi dành cho khán giả. Có vài công nhân câu hỏi nào cũng xung phong trả lời để rinh quà. Nhưng có một câu hỏi khá hóc búa: “Dân gian có câu “So làm, sam chịu”, làm thế nào để phân biệt hai loại hải sản này”. Nhiều khán giả đều biết rằng con so có thể gây ngộ độc nguy hiểm tính mạng và con so nhỏ hơn con sam. Nhưng ở độ tuổi trưởng thành thì chúng có kích thước gần bằng nhau. Cả hội trường ồ lên cười thú vị khi giám khảo hướng dẫn nhận biết bằng đuôi: “Con sam có cái đuôi hình tam giác, lại có gai tua tủa. Con so đuôi bầu bầu nhưng không có gai nhé các bạn”.

Sau hai giờ diễn ra cuộc thi đầy hấp dẫn, đội 2 - KCN Tân Bình đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, tiếp đó giải nhì là đội 6 - Công ty Hansae Việt Nam - KCX Tây Bắc-Củ Chi, giải ba thuộc về Công ty Nidec Việt Nam thuộc KCN cao. Ba đội thi còn lại giành giải khuyến khích của chương trình.

Muốn có thực phẩm sạch, phải thay đổi hành vi

Chị Lâm Thị Sang, đội thi KCN Tân Bình, chia sẻ: “Những ngày này hàng nhiều lắm nhưng sếp có đưa cho một số thông tin về chương trình đố pháp luật về ATVSTP. Ban đầu nghe hào hứng lắm nhưng lại lo lắng, vì sợ kiến thức của mình không đến nơi đến chốn, đi thi lại không trả lời được. Thế nhưng giờ thấy những câu hỏi ở đây rất gần gũi với bữa ăn hằng ngày của gia đình. Chủ trương của gia đình là tìm hiểu thiệt nhiều kiến thức, làm sao để gia đình có được bữa ăn chất lượng nhất, vì thế mình cho rằng những cuộc thi và kiến thức như thế này mọi người nên quan tâm nhiều hơn để chăm lo cho chính bữa ăn của mình”.

BS Đỗ Thị Ngọc Diệp chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM: “Nhiều người cứ nghĩ có tiền mới mua được thực phẩm sạch. Thực ra không hẳn như vậy. Hiện nay có rất nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, những địa chỉ thực phẩm sạch, an toàn dành cho người dân mà giá không cao hơn, thậm chí rẻ hơn ở chợ. Công nhân hoàn toàn có thể mua được thực phẩm sạch ở những địa chỉ này, chỉ cần thay đổi thói quen tiện đâu mua đó và có kiến thức về VSATTP. Cuộc thi này rất có ý nghĩa vì đã cung cấp kiến thức cho công nhân một cách rất thú vị, tự nhiên”.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết trong thời gian qua, TP đã và đang tăng cường kiểm tra giám sát VSATTP. Kết quả rất rõ ràng là khoảng thời gian năm 2001-2009, tháng nào ở TP cũng xảy ra vài vụ ngộ độc tập thể nhưng sau khoảng thời gian đó, mỗi năm giảm xuống chỉ còn vài vụ. Đối với các cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp, các ngành chức năng tiến hành kiểm tra ít nhất hai lần/năm và 100% các bếp ăn tập thể đều được kiểm tra định kỳ. Các chợ đầu mối cũng được kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, có một thực trạng là gần các khu lưu trú, khu nhà trọ của công nhân hình thành rất nhiều chợ tự phát. Bà Huỳnh Mai nhìn nhận: “Chợ tự phát do cung chưa đáp ứng đủ cầu cũng là một điểm nhức nhối. Chính quyền địa phương phải hỗ trợ các cơ quan chức năng quản lý các chợ “cóc”, chợ tạm. TP đã nỗ lực thành lập nhiều điểm bán bình ổn tại khắp các khu dân cư, đến nay đã có hơn 4.000 điểm nhưng thực sự là vẫn chưa đủ”. Theo bà Huỳnh Mai, ngoài vai trò quản lý của ngành chức năng, ngay các bếp ăn của công nhân cần nâng cao ý thức trong lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm. Đã có trường hợp nguồn cung cấp đảm bảo tươi sạch nhưng trong quá trình vận chuyển, bảo quản xảy ra sơ suất đã khiến thức ăn bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc.