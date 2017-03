Ăn trứng cóc, hai người tử vong

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong ngày hôm nay, 7-9.

Theo lời kể của chị C., trước đó chị đã làm thịt cóc nấu cháo cho cả nhà ăn. Trong lúc chế biến, do không biết trứng cóc có độc tố nên chị cho trứng và thịt vào nồi cháo. Sau khi ba mẹ con chị C. ăn cháo (khoảng 30 phút) thì cảm thấy khó chịu, nôn ói và được chuyển đến Trạm y tế Tân Hòa (Đồng Tháp) để cấp cứu. Trên đường cấp cứu thì bé gái (4 tuổi) tử vong. Bé trai (15 tháng tuổi) tử vong khi đến BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Chị C. được chuyển viện đến BV Chợ Rẫy. Do không có thuốc đặc trị nên chị C. được các bác sĩ điều trị bằng cách cho độc tố thải ra ngoài.

“Khi bị ngộ độc trứng cóc, người ăn phải được cho ói càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu, độc tố sẽ thâm nhập vào hệ thần kinh, tuần hoàn thì không cứu được. Người ăn càng nhỏ tuổi thì mức độ nguy hiểm càng cao” - Tiến sĩ-bác sĩ Bính cho biết thêm.

D.TÍNH - V.SƠN