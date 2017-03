Ăn vạ có tầm

Lão có quyền làm ra ánh sáng và bán ánh sáng. Có ai dám không mua, để nhà tối thui đâu mà lão sợ ế hàng. Vậy nên lâu lâu phải kêu lỗ một chuyến.

Để coi. Đầu tiên là giãy đành đạch: Thiếu vốn, ối làng nước ơi tôi thiếu vốn. Làng lo quá, rót vốn ngay để lão gọi là “đầu tư phát triển”. Vậy là lão đang nằm bẹp dưới đất vụt đứng dậy, nhoẻn miệng cười: “Cho em xin trích 36% tiền lời để làm quỹ tự thưởng mình, làng nhé!”.

Cả làng bỏ tiền ra mà ánh sáng cứ chập chờn, le lói. Làng cật vấn. Lão bưng mặt khóc hức hức: “Khổ quá, em thiếu than để sản xuất”. Nói thiếu than chứ có chịu ngồi chung xuồng với chủ hàng than đâu, chỉ ngồi kêu rên như trẻ con thôi. Làng lại một phen nhóm họp giải quyết.

Lại vẫn ánh sáng chập chờn. Hỏi lão, lão được thể khóc rống: “Giời ơi ngó xuống mà coi, không có nước lấy gì em làm ra ánh sáng”. Lũ về cuồn cuộn. Lão nín khe.

Tưởng đã yên chuyện. Nào ngờ, lão luôn âm ỉ trong lòng quyết tâm đòi cho được cái chuyện tăng giá bán. Vậy là mới đây người ta lại thấy bài ca báo lỗ do lão sáng tác: “Làng ơi làng, mới bảy tháng em lỗ 6.500 tỉ đồng”.

Sáng nay, lão nhận được một lá thư với một dòng ngắn gọn: “Anh I-Vi-En ơi, Bột đã biết sợ anh rồi. Ngày xưa Bột vạ giỡn chơi, nay anh ăn vạ cú nào là lòi tiền cú đó”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU