Anh CSGT Đà Nẵng phạt lỗi vi phạm bằng... kẹo cao su

Nhiều người từ nơi khác đến TP. Đà Nẵng khi vi phạm luật giao thông như chạy vào đường cấm, đậu đỗ trái phép… chỉ bị lực lượng CSGT “hỏi thăm” và nhắc nhở. Thậm chí, còn được hướng dẫn tận tình để lần sau không tái phạm... Đó chỉ là một trong số ít những mẩu chuyện mà nhiều người từng được nghe qua và cảm thán về công an Đà Nẵng, bởi đó là những hành động, cách hành xử đẹp mà ai cũng muốn thấy…

Cảnh sát giao thông phạt lỗi bằng... phong kẹo cao su mua giúp bà cụ



Mới đây, trên cộng đồng mạng bất ngờ xuất hiện một status do một thành viên mạng chia sẻ khi bị một chiến sĩ CSGT Đà Nẵng tuýt còi. Tuy nhiên, cách xử phạt hài hước và "bao dung" của người cảnh sát này đã khiến không ít người ngã ngửa, đặc biệt là người vi phạm phải cảm kích. Câu chuyện nhỏ nhưng đã lột tả được quá nhiều tính cách gần gũi, tế nhị... đặc trưng của CSGT Đà Thành.

Nguyên văn câu chuyện như sau:

"Lúc chiều đi qua ngã tư Trần Phú với Thái Phiên, dừng đèn đỏ lấn vạch bị anh CSGT kêu vô lề.

Cũng xin xỏ, nịnh nọt các kiểu...

- CSGT: Giờ em vi phạm bọn anh sẽ xử lý, em có ý kiến gì không?

- Mình: Lại xin xỏ, mặt tội nghiệp...

- CSGT: Thấy cảnh sát đứng đây còn dừng lấn vạch. Phạt lần cho chừa!

- Mình: Dạ em biết mà đường đông em không để ý. Anh tha cho em lần này.

- CSGT: Giờ muốn tha phải không?

- Mình: Dạ

- CSGT: Chú mi khôn rứa. Giờ mi chạy bộ thêm 1 đoạn chỗ ni kiểu chi cũng gặp cái bà bán singum, bút đồ đó. Qua mua 50.000 đồng chi cũng được, đem qua đây anh tha. Chiều chừ bà đi miết đây thấy không bán được cái chi. Nhanh lên.

Những giọt mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả của chiến sĩ CSGT Đà Nẵng - (Ảnh minh hoạ: Hoàng Anh)

- Mình: Mua chi ạ?

- CSGT: Kệ chú, nhanh không tìm không được bả là chú khỏi về đó.

Mình chạy theo bà già đó mua 5 phong kẹo cao su rồi đem qua cho anh CSGT coi, trong lòng không nghĩ được gì nhiều.

- Mình: Đây anh. Anh chơi kiểu ni lần đầu em thấy.

- CSGT: Anh xin 1 cái nghe. Lỗi ni anh phạt chú mà thôi coi như chú cũng ngoan. Thôi đi đi. Sau chú ý.

Mình đưa luôn 2 phong kẹo cho anh rồi đi. Không quên cảm ơn.

Mình không nhớ rõ tên anh này, hình như là **T ( ad giấu tên ), do lúc đó cũng cuống quá...

Yêu Đà Nẵng!

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã tạo được hiệu ứng đặc biệt trong cư dân mạng. Không chỉ bày tỏ tình cảm với thành phố đáng sống, các thành viên cũng háo hức chia sẻ những kỉ niệm đẹp của mình với CSGT thành phố.

Hình ảnh CSGT tận tụy, gần gũi với người dân luôn là ấn tượng đẹp với mỗi ai từng đến Đà Nẵng. Trong ảnh là Thiếu úy Phạm Nguyễn Thanh Tú, CSGT quận Thanh Khê đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Điện Biên Phủ - (Ảnh Hoàng Anh)

"Chú nói bữa nay 1 chiều rồi nghe... Đi đi con...."

Chủ trương của chính quyền TP. Đà Nẵng là nếu phát hiện khách du lịch hay người ở các tỉnh thành đến Đà Nẵng nếu vi phạm các lỗi như đi ngược chiều, không đúng làn đường... thì CSGT thực hiện dừng xe, giải thích lỗi vi phạm cho người dân, cho lái xe hiểu. Chính vì vậy, những trường hợp CSGT không xử phạt mà chỉ nhắc nhở người dân không phải là hiếm. Những câu chuyện được chia sẻ sau đây có thể thấy tính xuyên suốt của chủ trương này.

Xin được trích đăng một số ít trong rất nhiều câu chuyện:

"Hôm bữa mặc áo dài đi học, qua ngã tư, đèn đỏ dừng gần lề. Có anh cảnh sát nớ mặc đồ xanh, trẻ ơi là trẻ, đẹp ơi là đẹp, ảnh nói "Nhét tà áo vô đi em, để tung bay theo chiều gió kiểu đó móc vô bánh xe là xác định luôn đó".



"Mình đi đón em gái ở công ty Foster, phía trên cầu vượt Hòa Cầm, chạy vào đường ngược chiều cho nó lẹ, ngờ đâu trước mặt là 2 anh công an giao thông, 2 xe đối đầu, anh hỏi: "Đi đâu đây, thấy ngược chiều không? Quay lại". Mình luống cuống xuống xe, chân ngắn, xe nặng, vậy là cái anh ngồi sau vọt xuống quay xe dùm mình, còn không quên cốc nhẹ 1 cái vào mũ bảo hiểm, tự nhiên thấy vui dễ sợ".

Chiến sĩ CSGT trẻ dắt người dân sang đường trong lúc phân làn giao thông - (Ảnh: Hoàng Anh)

"Mình là sinh viên học ở Đà Nẵng mấy năm, ra trường về quê mấy năm sau vào lại thấy mấy tuyến 1 chiều mới phân tuyến không để ý chạy ngược chiều đường Lê Lợi và ngã tư Quang Trung. Chú CSGT thổi vào nghe giọng lạ nói. Không đọc biển báo à... Dạ con mới vào lại Đà Nẵng được mấy hôm nên không để ý... Chú nói bữa nay 1 chiều rồi nghe... Đi đi con....".



"Hôm bữa đường 1 chiều chỗ bến xe... Mình đi ngược đường luôn... Đi cũng chậm chậm rồi thấy anh công an ở phía xa đi bộ qua bên kia đường chắc để chụp mình... Có 1 chú công an ngồi uống nước gần chỗ mình đang đi... đứng dậy kêu "bé" quay đầu xe đi chớ đi tiếp chi cho hắn chụp mi rứa. Thua luôn... biết sắp bị bắt mà không dám chạy sợ công an đuổi theo, công an nói chạy thì chạy thôi... hú vía".



"Chuyện đã lâu rồi, cũng 3 năm, giờ kể cho vui. Đang bon bon con Wave thì trời đổ mưa. Mưa thì mưa, có áo mưa dơi mà. Sợ gì. Dừng xe mặc áo mưa. Xong, chạy tiếp. Chạy một đoạn, 2 anh CSGT đi bồ câu trắng vượt lên. Anh ngồi sau chỉ tay (không chỉ gậy nha) rồi nói: "Quên đội mũ kìa". Xong, 2 anh chạy luôn, chẳng thèm phạt. Ôi mẹ ơi... Lúc nãy mặc áo mưa, cởi mũ ra thì nhớ mà quên đội lại. Nó còn mắc tòn teng ở móc baga. Giờ mỗi lần mưa lại nhớ...".

Việc CSGT chỉ nhắc nhở mà không xử phạt là chủ trương đáng khen và được lòng người dân của chính quyền TP - (Ảnh: Hoàng Anh)

Những hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT TP Đà Nẵng - (Ảnh: Hoàng Anh)

Sáng nay khoảng 11h đi ngang đoạn ngã tư gần cầu rồng Phan Chu Trinh - dừng đèn đỏ - nhìn sang đường thấy chú CSGT cao lớn đang cúi người để dắt cụ già bị khòm sang đường - vừa đi vừa nói chuyện mà hình như bà bị lạc đường và không nhớ đường về nhà thì phải - chú cứ cúi gập người để đúng tầm của bà để nói chuyện - cuộc sống vốn còn nhiều điều đẹp lắm".

"Năm ngoái mình vừa đi vừa nghe điện thoại vượt đèn đỏ, bị công an gọi vào chửi 1 trận nói là phạt 1 triệu. Mình bảo: "Con sinh viên vừa mới ra trường không có tiền chú ơi". Chú bảo: "Mày có bao nhiêu đó?" - "Con có 200.000 đồng". Chú bảo tới ủng hộ bà già bên kia, tới bên kia mua 1 gói thuốc 20.000 đồng mang qua, chú bảo tặng cho bà già coi như là phạt cảnh cáo. Trời ơi thấy vui trong lòng. Nhớ nhà quá...".

Thật tốt biết bao, vì từ nay, nhắc đến Đà Nẵng, bên cạnh những “đặc sản” đã có từ lâu như Bà Nà, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, bên cạnh 1 trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh…, những khoảnh khắc đẹp của lòng người thì người ta còn nhắc đến những ấn tượng không bao giờ quên của lực lượng CSGT với tấm lòng nhân hậu và phẩm chất tuyệt đẹp.

Theo kenh14/trithuctre