Anh Giáp từng yêu cầu được bảo vệ tính mạng

(PL)- Chiều 6-6, cơ quan Công an TP Vinh phối hợp cùng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ đánh và nổ súng truy sát anh Trần Văn Giáp (ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh) - người từng được khen thưởng vì có thành tích trong phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Như đã đưa tin, chiều 5-6, anh Giáp bị một nhóm người bịt mặt chặn xe đuổi đánh nên điện thoại gọi hai em đến cứu. Sau đó thêm khoảng 10 người bịt mặt, mang kiếm, gậy gộc và súng ập đến đánh ba anh em khiến anh Giáp bị đa chấn thương, em trai anh bị chém rách tay. Khi cả ba bỏ chạy, nhóm người này liền nổ ba phát súng, rất may đạn không trúng đích. Hai anh em anh Giáp được đưa đến BV TP Vinh cấp cứu. Anh Giáp cho biết trước khi bị truy sát anh đã gửi đơn lên Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh Nghệ An đề nghị bảo vệ tính mạng cho anh. Nguyên do, anh đã từng bị chém và nhiều lần bị dọa giết nếu vẫn tố cáo sai phạm của một số cán bộ. Hôm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, truy bắt nhóm hung thủ, đồng thời có biện pháp bảo vệ những người chống tham nhũng. ĐẮC LAM