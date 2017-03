‘Anh Hải xứng đáng là liệt sĩ’

Đó là nhìn nhận, mong muốn của đồng đội, các cơ quan liên quan cũng như gia đình của anh Vũ Xuân Hải (Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) trước sự hy sinh của anh khi ngăn chặn hành vi vận chuyện gỗ trái phép. Tuy nhiên, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài “Cần công nhận liệt sĩ cho anh Hải” (ngày 24-12), đến nay Cục Người có công - Bộ LĐ-TB&XH vẫn chưa công nhận liệt sĩ đối với sự hy sinh của anh Hải.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng: Rất mong anh Hải được công nhận

Trao đổi với chúng tôi chiều 24-12, ông Lê Xuân Dũng, Trưởng phòng Người có công - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Cục Người có công vừa yêu cầu Sở gửi toàn bộ hồ sơ để tiếp tục xem xét xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp của anh Vũ Xuân Hải. “Với nhiệm vụ của mình, Sở sẽ làm hết chức năng để đảm bảo quyền lợi cho anh Hải, còn vấn đề xem xét thế nào là của Cục Người có công của Bộ LĐ-TB&XH” - ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm trước tới nay trên địa bàn chưa hề có trường hợp nào như thế này, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn liên quan đến vấn đề đề nghị ghi nhận liệt sĩ. “Bản thân Sở cũng rất mong muốn anh Hải được công nhận là liệt sĩ” - ông Dũng bày tỏ.

Anh Cao Viết Lư (cán bộ kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2) - người tham gia trực tiếp cùng anh Hải trong chuyến công tác “định mệnh” chia sẻ: “Anh Hải là một người rất say công việc. Không riêng gì trong đơn vị mà có lẽ tất cả cán bộ kiểm lâm ở tỉnh Lâm Đồng này ai cũng biết tới sự say nghề, tính dứt khoát, mạnh mẽ và hăng say với công việc của anh Hải. Cả đơn vị ai cũng mong và nghĩ rằng anh Hải xứng đáng là một liệt sĩ vì anh đã sống, làm việc hết mình và hy sinh vì chống lại tội phạm” - anh Lư nói.

Còn anh Đào Xuân Nam, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, người từng nhiều năm công tác với anh Hải, chia sẻ: “Tôi đã có chín năm làm việc cùng anh Hải, tôi chưa thấy một người nào tâm huyết với nghề như anh Hải. Anh rất cương quyết với đối tượng nghi phạm, cương quyết xử lý chứ không thể cho qua vì bất kỳ lý do gì. Anh Hải đã nhiều lần đối đầu và bị thương, bị đánh nhưng tâm huyết với nghề của anh không hề suy giảm”.





Anh Hải trong một lần truy bắt đối tượng phá hoại rừng (ngồi phía sau). Ảnh tư liệu









Anh Hải (đầu tiên từ phải, hàng đứng) cùng gia đình. (ảnh do gia đình cung cấp)





“Anh ấy đã cống hiến hết đời mình để bảo vệ rừng”

Chia sẻ với chúng tôi, vợ của anh Hải - chị Tô Thị Thoa nói trong nước mắt: “Anh ấy là một người yêu rừng thực sự. Mỗi lần nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển gỗ lậu là anh ấy đứng ngồi không yên. Nhiều khi trong bữa ăn mà nghe tin báo lâm tặc đang tấn công rừng là anh ấy bỏ ăn, đập bàn tức giận rồi ngay tức tốc lên đường làm nhiệm vụ. Và khi bắt hay ngăn chặn được đối tượng phá hoại rừng thì có lẽ anh vui còn hơn ngày cưới vợ. Cười nói suốt ngày”. Kể đến đó, giọng chị Thoa như nghẹn lại. Chị cười buồn: “Anh ấy yêu rừng, sống cả đời gắn với rừng, với gỗ, nay chết lại cũng từ việc ngăn chặn gỗ, vậy mà...”.

Sau khi tốt nghiệp ĐH lâm nghiệp vào năm 1981, anh vào Lâm Đồng công tác. “Từ ngày anh ấy làm kiểm lâm lúc nào trước nhà cũng có người theo dõi. Anh ấy đi đâu họ cũng biết, thậm chí họ còn giăng võng ngủ trước cổng nhà để canh nhất cử nhất động của anh ấy. Biết được việc đó nên nhiều khi nhận tin báo có xe chở gỗ trái phép hay có đối tượng tình nghi là anh ấy phải lẻn đi cửa sau. Có khi đối tượng theo dõi ngay cả cửa sau thì anh ấy mặc quần đùi, áo thun giả bộ đi tập thể dục rồi qua nhà em trai thay quần áo, mượn xe để đi làm nhiệm vụ” - chị Thoa kể.

Chị chia sẻ thêm: “Gia đình tôi mong anh được phong tặng liệt sĩ không phải vì chuyện tiền bạc hay các chế độ sẽ được hưởng từ chính sách mà tôi chỉ mong rằng sự cống hiến của anh được Nhà nước ghi nhận. Anh đã sống, đã làm việc hết mình với công việc và với cái tâm của một người yêu rừng. Gia đình chúng tôi chỉ mong sự cống hiến đó của anh được ghi nhận để anh được yên nghỉ”.