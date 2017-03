Ảnh hưởng bởi không khí lạnh, miền Bắc rét đậm

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Internet)

Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong ngày và đến nay, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to, khiến trời rét đậm, vùng núi rét hại.Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 3-4, nhiệt độ từ 19-22 độ C.Khu vực Hà Nội có mưa vừa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 16-19 độ .Phía bắc Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét, ở phía nam có mưa rải rác. Ở phía nam, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ .Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất ở đât từ 21-24 độ và nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.Ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có gió đông nam cấp 2-3./.