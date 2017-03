Áp dụng công nghệ thu phí không dừng

Với việc áp dựng công nghệ này xe qua trạm thu phí sẽ tiết kiệm được thời gian. Ảnh: VIẾT LONG

Sẽ áp dựng trên toàn quốc

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, hiện tại Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện thí điểm ba trạm thu phí tại trạm Hoàng Mai, km604+700 quốc lộ 1 và trạm km1813+650 (đường Hồ Chí Minh) để rút kinh nghiệm trước khi áp dụng đại trà tại 35 trạm thu phí trên quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: "Giai đoạn tiếp theo, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng lần lượt áp dụng công nghệ thu phí này cho tất cả các tuyến đường bộ trên toàn quốc, bao gồm cả hệ thống đường cao tốc..."- Thứ trưởng Hồng Trường nói.

Công nghệ thu phí không dừng là công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến (RFID), tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-6C do Hoa Kỳ phát triển, đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công nghệ này có rất nhiều ưu điểm so với các công nghệ khác như chi phí đầu tư thấp, thao tác đơn giản, tốc độ nhận diện phương tiện nhanh, kết quả thu phí chính xác lên tới 99,99%, dễ được chủ phương tiện giao thông chấp thuận (do thẻ RFID được miễn phí). Vì vậy, công nghệ thu phí không dừng không những phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của nước ta mà còn là biện pháp hiệu quả để giải quyết bài toán hiện đại hóa hệ thống giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Để sử dụng công nghệ này, chủ phương tiện sẽ được cấp một thẻ định dạng E-tag (cấp miễn phí) để dán lên kính trước xe và kèm theo một tài khoản thu phí để giao dịch. Tài khoản này có thể dễ dàng nạp tiền bằng nhiều kênh khác nhau như nạp trực tiếp, qua mạng Internet, qua ngân hàng, qua thẻ cào, gửi tin nhắn bằng điện thoại.... Sau khi xe được dán thẻ E-tag chạy vào thu phí, hệ thống nhận diện xe bằng công nghệ Laser sẽ kích hoạt camera chụp biển số và hệ thống Antena sẽ phát tín hiệu để đọc thẻ E-tag. Hình ảnh và thông tin được chuyển về trung tâm dữ liệu để xử lý và kiểm tra số dư tài khoản thu phí của xe. Nếu tài khoản thu phí của xe đủ điều kiện qua trạm các thanh chắn barrier sẽ được mở tự động để xe qua, đồng thời một tin nhắn SMS sẽ được gửi về điện thoại đã đăng ký của chủ phương tiện và thông báo xe vừa qua trạm.

Trường hợp tài khoản thu phí của xe không đủ tiền hoặc xe không dán thẻ E-tag hệ thống sẽ chuyển sang chế độ thu một dừng MTC. Toàn bộ giao dịch qua trạm không dừng hoặc dừng đều được chuyển về và lưu trữ trên trung tâm dữ liệu hệ thống. Vào cuối mỗi ngày, doanh thu của từng trạm cân sẽ được đối soát và chuyển về tài khoản của nhà đầu tư BOT, hoặc cơ quan nhà nước.

Đến thời điểm này, Ngân hàng BIDV và nhà đầu tư TASCO đã xây dựng xong hệ thống phần mềm cho toàn bộ nghiệp vụ thanh toán, hệ thống đã được kiểm tra và sẵn sàng cho việc triển khai thực tế.





So với trạm thu phí cũ thì việc áp dụng trạm thu phí mới sẽ giảm được chi phí 3.400 tỉ đồng/năm. Ảnh: VIẾT LONG

Tránh tiêu cực

Theo Thứ trưởng, Nguyễn Hồng Trường, việc áp dụng công nghệ thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên thuộc dự án thu phí không dừng kết hợp kiểm soát trọng tải xe tại các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOX. Mục đích nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp dịch vụ thu phí hiện đại, minh bạch, tránh tiêu cực, thất thoát và hướng đến hài lòng cao nhất cho người tham gia giao thông.

Cả hai hệ thống này sẽ tích hợp đồng bộ với nhau và được kiểm soát bởi một trung tâm điều hành do Bộ GTVT quản lý. Hơn nữa việc sử dụng hệ thống cân động còn góp phần tiết kiệm ngân sách (giảm cán bộ hoạt động tại trạm cân) và mang hiệu quả cao hơn trong quá trình kiểm soát tải trọng xe.

Việc công nghệ thu phí điện tử và kiểm soát tải trọng khi được đưa vào sử dụng cho các tuyến đường bộ sẽ phát huy được các lợi ích về kinh tế và xã hội cho nhà đầu tư, các chủ phương tiện và cơ quan quản lý đường bộ.