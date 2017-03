Áp thấp giữa biển Đông, cả nước có mưa và dông

Khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Các khu vực trên trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên biển di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km một giờ.



Hồi 1 giờ sáng 19/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,0-12,0 độ Vĩ Bắc; 113,0-115,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa.



Thời tiết phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-32 độ C.



Khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-32 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-32 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông cấp 2-3, nhiệt độ từ 21-31 độ C.



Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-33 độ C.



Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4-10km, gió Đông cấp 4-5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4-10km. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh./.





Theo Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)