Áp thấp hình thành ở phía Bắc quần đảo Trường Sa

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12-14 độ Vĩ Bắc; 111-113 độ Kinh Đông, trên khu vực biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Nam-Khánh Hòa.



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh.



Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to./.







Theo Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)