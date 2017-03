Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 140km

Đến 7 giờ ngày 9.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Theo Tiến Dũng (TNO)