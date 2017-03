Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau khoảng 380 km về phía đông nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây của khu vực nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

H.VÂN