Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp

Sửa lại nhà cửa bị sập đổ. (Ảnh minh họa: Đăng Lâm/TTXVN)

Hồi 16 giờ ngày 23/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới tỉnh Cao Bằng khoảng 70km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/giờ).



Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi dọc theo vùng biên giới Việt-Trung, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 2./.

Theo Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)