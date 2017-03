Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và tan dần

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Sóc Trăng đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi mưa lớn như TP Phan Thiết; đảo Phú Quý; An Khê; MĐrắc; Sóc Trăng...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo đêm 21 ngày 22.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Theo TTXVN, SGTT