Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết vào sáng 12.11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 đến 14 độ vĩ bắc; 112,5 đến 113,5 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa 410km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.



Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ và hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Như vậy, sáng mai 13.11, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển Bình Định - Khánh Hòa khoảng 330km về phía đông.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9 và có mưa giông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Trên đất liền, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.



Ban chỉ đạo phòng chóng lụt bão T.Ư sáng nay đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh chủ động hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.



Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu các tỉnh sẵn sàng triển khai phương án đối phó với các tình huống mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhà cửa, kho tàng và các công trình đang thi công, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán dân để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn chuẩn bị sẵn sàng để tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra.





Theo Quang Duẩn (TNO)