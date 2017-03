Áp thấp nóng tràn về, có thêm đợt nắng nóng mới

Theo Trung Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ tăng lên do vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu có những ảnh hưởng tới thời tiết trong khu vực.



Tây Bắc Bộ là vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên của áp thấp nóng, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 22-32 độ C, một số nơi đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 độ C.



Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội hôm nay khá dịu mát vào buổi sáng và nền nhiệt chỉ tăng vào buổi trưa. Nhiệt độ trong khu vực dao động trong khoảng từ 24-34 độ C.



Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt cũng tăng trở lại, một số nơi có nắng nóng lên tới 36 độ C, nhiệt độ trong khu vực dao động trong khoảng từ 24-36 độ C.



Tại Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21-36 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C./.





Theo Hồng Ninh (Vietnam+)