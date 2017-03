Ập vào lán trại dọa... cắt tai bảo vệ để cướp tài sản

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13-11, Hoàng Văn Thuyết (Sinh năm 1993, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) cùng anh Nguyễn Thế An (trú tại An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), là bảo vệ của xí nghiệp xây lắp Bình Lợi 4 thuộc công ty xây dựng Bình Lợi đang nằm ngủ trong lán thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người tay cầm mã tấu, gậy đập cửa xong vào lán đánh túi bụi...

Sau khi đánh "phủ đầu", bọn chúng dùng mã tấu dí vào cổ anh Thuyết và anh An ra lệnh: “Mi lấy điện thoại đưa mau không tao cắt tai”. Thuyết và An sợ quá phải đưa cho chúng 2 điện thoại di động loại nokia trị giá khoảng 1 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn đem Thuyết và An ra rừng bạch đàn cách lán khoảng 1km dùng gậy, tay đánh tiếp, một lúc nữa mới tha về.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Hai đối tượng Nguyễn Hải Trung, Lê Văn Phúc là người trực tiếp và tự ý thực hiện hành vi cướp tài sản. Còn các đối tượng khác gồm: Lê Văn Thái (sinh 1995), Nguyễn Văn Hùng (sinh 1992), Nguyễn Ngọc Quyền (sinh 1991), Lê Văn Khương (sinh 1988) chỉ tham gia đánh, không hề biết hai đối tượng trên cướp tài sản.

Ngày 15-11-2009, Cơ quan điều tra Công an Quảng Trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Phúc và Trung về tội cướp tài sản theo điều 133 Bộ luật hình sự.

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản” trên, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hải Trung (sinh 1989) và Lê Văn Phúc (sinh 1993), đều trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi dùng vũ lực, hung khí nguy hiểm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai đối tượng trên.

