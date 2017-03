Ẩu đả gia tăng: Hiện tượng đáng lo

Phản ánh một cách hưởng thụ vật chất lệch lạc Thống kê của Bộ Y tế qua chín ngày nghỉ tết, cả nước xảy ra hơn 5.500 trường hợp phải cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau. Đây đúng là một hiện tượng xã hội. Rõ ràng đã đến lúc xã hội và những cơ quan có trách nhiệm phải quan tâm đến con số trên và tìm cách giảm thiểu tối đa. Nguyên nhân của ẩu đả phần lớn là do có rượu bia nhưng sâu xa về mặt xã hội phản ánh một cách hưởng thụ vật chất lệch lạc mà phần lớn rơi vào lứa tuổi thanh, thiếu niên. Do vậy có thể từ một xích mích rất nhỏ nhặt hoặc từ nguyên nhân rất vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày kết hợp với việc sẵn có rượu, bia trong người cũng có thể dẫn đến đánh nhau. Vì sao lứa tuổi tham gia ẩu đả nhiều khi chỉ là những người khoảng 15, 16 tuổi và không chỉ là trẻ em thành thị mà có nhiều ở nông thôn? Theo tôi, nó có nhiều nguyên nhân, trong đó ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực là điều dễ nhận thấy nhất. Trong khi về tâm sinh lý lứa tuổi này chưa thể là người trưởng thành đầy đủ về thể chất và tinh thần khiến khả năng nhận thức của các em còn hạn chế. Tiếp đó là do trình độ văn hóa của các em cũng hạn chế nên các em dễ dàng hành xử theo cách của mình. Cuối cùng là cách giáo dục của người lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi cụ thể của các em… Tôi mong sao đây chỉ là một hiện tượng đột biến của năm này và sau đó sẽ không xuất hiện nữa. TS PHAN ANH TUẤN, giảng viên khoa Luật hình sự,

Trường ĐH Luật TP.HCM THANH TÙNG ghi - Theo báo cáo chưa đầy đủ từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 23-2 (tức mùng 5 tết), các bệnh viện trong cả nước cấp cứu cho gần 5.500 bệnh nhân tai nạn do đánh nhau, trong đó 16 người đã tử vong. Ba tỉnh, thành có số nạn nhân cấp cứu do đánh nhau nhiều nhất là TP.HCM với 319 ca, An Giang 289 ca và Đồng Tháp 265 ca. - Ghi nhận tại khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, từ ngày 15 đến 23-2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 5 tết), khoa Cấp cứu tiếp nhận 81 trường hợp đả thương, giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm 2014 (88 trường hợp). - Tại BV Nhân dân 115 (TP.HCM), từ ngày 16 đến 23-2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết), bệnh viện cấp cứu hơn 60 ca tai nạn do ẩu đả. So với ngày thường thì con số này có tăng.