Ấu đả trong Siêu thị Big C Đà Nẵng

Tối 16-7, Võ Nhật Tĩnh cùng bạn gái là Tôn Nữ Thanh Bình (ngụ quận 7, TP.HCM) đến chơi trò chơi điện tử tại tầng 4 BigC Đà Nẵng thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Đoàn Phúc (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Trong lúc hai bên đang giằng co, Phúc dùng tay đánh vào mặt Bình gây thương tích nhẹ. Thấy bạn gái bị đánh, Tĩnh xông vào đánh Phúc. Lúc này, Đoàn Anh Tú là nhân viên bảo vệ BigC nhận ra Phúc là người quen nên lấy cây mã tấu giấu sẵn trong khu vui chơi đưa cho Phúc. Phúc cầm mã tấu đuổi chém Tĩnh khiến Tĩnh hoảng sợ dùng hai ghế inox chống trả. Tĩnh dùng ghế đánh mạnh vào đầu Phúc khiến Phúc gục tại chỗ. Tĩnh định bỏ trốn thì bị nhân viên Siêu thị Big C đuổi bắt, giao cho công an xử lý. Phúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra làm rõ.

LỆ THỦY