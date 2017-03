Bà bầu nằm trên bàn làm việc chủ tịch xã

Sáng 23/4, chị Hưng vẫn đang nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên.



Theo Lê Anh (Việt Nam net)



Theo ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, thực hiện quyết định của UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong vấn đề giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Hữu Hải (SN 1974, thôn Thống Nhất, xã Xuân Thiên), ngày 22//4, chính quyền xã đã cử người xuống giải phóng đất mà gia đình ông Hải đang trồng mía để chia cho người khác.Cho rằng việc giải quyết khiếu nại chia đất chưa thoả đáng (xã tự ý chia nhỏ đất của gia đình ông Hải), người dân đã phản ứng, dẫn đến xô xát.Trong lúc xô xát thì phía công an xã đã còng tay 2 người là bà Trịnh Thị Hưng, (SN 1978, hiện đang mang bầu được 4 tháng) và cháu Trịnh Hữu Sơn (13 tuổi), ở cùng địa chỉ trên đưa về trụ sở UBND xã giải quyết.Sau khi được thả, quá bức xúc vì thấy trong người đau nhức, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chị Hưng đã đến trụ sở, nằm ngay trên bàn làm việc của chủ tịch xã đòi làm rõ trách nhiệm.Chị Hưng đã nằm ở UBND xã từ chiều 22/4 đến chiều 23/4 sau đó được gia đình đưa về.Cũng theo phản ánh của gia đình ông Hải, em Trịnh Thị Hà (SN 1996, con gái ông Hải) còn bị đánh đập phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Trung Cảnh - Trưởng công an huyện Thọ Xuân cho biết, hiện công an huyện cũng đã nắm được vụ việc và báo cáo tới Chủ tịch UBND huyện.Trong khi đó, ông Lê Công Minh, Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng đến giải quyết, không để người dân tập trung đông tại công sở.