Ba biện pháp đánh mạnh vào tội phạm

“Công an TP.HCM học tập mô hình 141, phát huy những ưu điểm của mô hình 141 và kết hợp với tính đặc thù của TP.HCM..” - Đại tá Lê Anh Tuấn (ảnh), Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, cho biết như trên tại buổi tiếp xúc với báo chí vào chiều 21-12 nhân buổi sơ kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Công an TP.HCM.

Học tập mô hình 141

Tiêu điểm Ba biện pháp Công an TP.HCM tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt với tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố gây bức xúc dư luận trong thời gian qua: Trấn áp tội phạm trên đường phố, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh cầm đồ; phá những điểm tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; phát động phong trào người dân tham gia phòng, chống tội phạm. Đại tá LÊ ANH TUẤN, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM . Tội phạm cướp giật táo tợn gây bức xúc người dân TP đã được đưa vào thảo luận tại cuộc họp HĐND TP vừa qua. Công an TP.HCM đã triển khai các biện pháp hữu hiệu nào để trấn áp tội phạm cướp giật, thưa ông?

+ Giám đốc Công an TP vừa ký phương án bổ sung thêm 34 tổ cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng CSGT, hình sự đặc nhiệm Công an TP và trinh sát hình sự các quận, huyện tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm về tội phạm, nhất là về ban đêm. Lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM và trinh sát hình sự phối hợp liên hoàn 24/24 giờ để tuần tra kiểm soát các tuyến đường trọng điểm. Sau cao điểm, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả của từng địa bàn cụ thể, chỗ nào cần tăng thêm lực lượng chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng.

Phá các điểm tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

. Nếu chỉ tập trung trấn áp các đối tượng cướp giật thì chưa đủ mà phải đánh mạnh vào các điểm tiêu thụ tài sản do phạm tội. Quan điểm ông về vấn đề này?

+ Từ ngày 23-11, chúng tôi đã triển khai kết hoạch 218 về phòng, chống tội phạm xâm hại sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng. Thiếu tướng Phan Anh Minh nói trong kế hoạch này có ba vấn đề then chốt cần giải quyết.

Một là, phát huy các biện pháp tổng hợp nghiệp vụ công an để trấn áp tội phạm.

Hai là, đề ra hàng loạt giải pháp, công tác xử lý từ gốc các điều kiện tồn tại và phát sinh các cơ sở tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ công an là quản lý nhà nước. Ví dụ, tổng kiểm tra các tiệm cầm đồ, các cơ sở thường tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Như xe máy ăn cắp thì ra bán ở chợ Dân Sinh, Tân Thành, điện thoại di động thì bán ở cửa hàng điện thoại nào, dây chuyền thì bán ở tiệm vàng nào. Việc quản lý chặt và triệt phá những điểm tiêu thụ tài sản cũng quan trọng như trấn áp tội phạm trên đường phố. Nếu tội phạm cướp giật cướp được tài sản mà không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ khó khăn thì tội phạm cướp giật sẽ kéo giảm.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các điểm kinh doanh cam kết sẽ báo cho công an địa phương biết khi có đối tượng bán tài sản có biểu hiện là tài sản do phạm tội mà có như dây chuyền bị đứt; điện thoại, laptop có dấu hiện bị trộm; đối tượng khả nghi, thường xuyên đến bán tài sản…

Ba là, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm. Công an TP tuyên truyền mạnh mẽ đến từng phường, xã, tổ dân phố, khu dân cư để họ đề cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Người dân mạnh dạn tố giác, thông tin về tội phạm giúp lực lượng công an nhanh chóng tấn công trấn áp ngay từ cơ sở.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM bắt nóng tội phạm trên đường phố. Ảnh: NG.DŨNG

. Nếu chủ cơ sở, điểm cầm đồ không tự giác báo cáo thông tin nghi vấn thì sao, thưa ông?

+ Ngoài vận động, thuyết phục các cơ sở ký cam kết thì chúng tôi vẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các cơ sở không tự giác chấp hành. Nếu các điểm nhận thức rõ hành vi mua bán tài sản có biểu hiện gian dối, do phạm tội mà có mà vẫn mua thì bị xử lý hình sự.

Quản lý người cai nghiện

. Theo thống kê của Công an TP.HCM, hơn 40% đối tượng cướp giật có sử dụng ma túy. Để phòng, chống tội phạm căn cơ, bền vững thì phải quản lý chặt những người sử dụng ma túy...?

+ Tôi đồng ý. Việc tăng cường các lực lượng để trấn áp tội phạm trên đường phố là các biện pháp tức thời. Để chống tội phạm bền vững là phá những điểm tiêu thụ tài sản phạm tội và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm thì vấn đề hàng đầu chính là huy động toàn bộ hệ thống chính trị để quản lý đối tượng từ cơ sở, quản lý người cai nghiện trong cộng đồng, người chấp hành hình phạt, người từ các trường giáo dưỡng trở về.

. Xin cảm ơn ông.

Trong năm 2012, TP.HCM xảy ra 5.000 vụ phạm pháp hình sự (giảm 403 vụ so với năm trước), điều tra khám phá 3.675 vụ (đạt 73,48%), triệt phá 732 băng nhóm tội phạm (trong đó có 106 băng nhóm tổ chức chuyên nghiệp)… Tuy nhiên, hoạt động loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng vẫn còn chiếm đến 20,63% số vụ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm có tổ chức trong thanh niên nhập cư thất nghiệp. Đối tượng phạm pháp hình sự ngày càng trẻ hóa, dưới 18 tuổi có 1.223 đối tượng (chiếm 26,13%), 18-30 tuổi có 2.426 (chiếm 51,84%). Các đối tượng gây án tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh, táo tợn, thậm chí là dã man như vụ việc xảy ra ở cầu Thủ Thiêm (quận 2) khiến dư luận bức xúc.

TRUNG DUNG -ÁI NHÂN