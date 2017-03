Ba cảnh sát trả lại vàng và tiền đánh rơi

Ngay lập tức, Thiếu úy Hải đã mang chiếc túi đến Công an phường Bến Thủy trình báo, giao nộp. Công an phường kiểm tra trong túi có một sợi dây chuyền vàng năm chỉ và 7 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Số tiền và vàng trên đã được trả lại cho chủ nhân là anh Nguyễn Duy Gia (trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Trước đó, cuối năm 2012, Thượng tá Hoàng Văn Tấn và Đại úy Nguyễn Khánh Thạch (công tác tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An) nhặt được một chiếc ví. Trong ví đựng 7,7 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. Sau đó, chị Nguyễn Thúy Vân (Nghệ An) đã được nhận lại đầy đủ tiền và giấy tờ. Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục biểu dương ba cán bộ cảnh sát trên.

Đ.LAM