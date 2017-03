Bà chủ spa vay nợ bạc tỉ bỏ trốn

Ban đầu, bà Hiền nói vay tiền để làm ăn, hứa hẹn trả lãi suất khá cao. Do tin tưởng bà Hiền có chồng là sĩ quan công an (công tác tại nhà tạm giữ Công an TP Vũng Tàu) nên nhiều người cho vay với số tiền khá lớn.

Bà T. (ngụ đường Lê Hồng Phong) cho bà Hiền vay hơn 4 tỉ đồng cùng 15.000 USD. Khi hay tin bà Hiền bỏ đi, không liên lạc được, bà T. lo sợ tìm kiếm khắp nơi. Một chủ nợ khác nói không liên lạc được với bà Hiền nhưng có nhận được tin nhắn của ông Thanh (chồng bà Hiền). Nội dung tin nhắn ông Thanh nói cũng bị vợ lừa dối, không biết vợ vay nợ bên ngoài.

Hay tin bà Hiền bỏ trốn, các nạn nhân ùn ùn kéo đến nhà bà để “thanh lý tài sản” trong nhà. Ngôi nhà này được xây dựng, thiết kế làm spa chăm sóc sắc đẹp. Trước đó, bà Hiền đã thế chấp ngân hàng để vay 3,5 tỉ đồng.

Ngày 10-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho rằng thông tin này chưa chính xác. Thời gian vừa qua, ông Thanh nghỉ phép, hiện đã đi làm việc lại bình thường. Khi nghe dư luận, đơn vị yêu cầu ông Thanh báo cáo lại vụ việc. Theo đó, chuyện bà Hiền vay nợ, ông Thanh nói không biết và hiện Công an TP Vũng Tàu chưa nhận được đơn tố cáo của người dân.

Đại tá Lê Tôi Sủng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết ban giám đốc mới tiếp nhận thông tin vụ việc và đang chỉ đạo Thanh tra phối hợp Công an TP Vũng Tàu xác minh, báo cáo. Nếu kết luận ông Thanh có liên quan thì công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm.





TRÙNG KHÁNH