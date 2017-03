Ba Đém và đồng bọn xộ khám

Từ tháng 9-2009, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cà Mau liên tục nhận được thông tin hàng loạt vụ trộm và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, Công an TP.Cà Mau nhận định, những vụ trộm, cướp giật hết sức táo tợn do Ba Đém tên thật là Đặng Phong Nhã cùng đồng bọn thực hiện. Nhã có bề dày “thành tích” về tiền án, tiền sự. Do không nghề nghiệp ổn định lại lười lao động, Nhã tập hợp một số phần tử xấu để cùng đi trộm cướp.



Các đối tượng trong vụ án

Năm 2004, Ba Đém bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Mãn hạn giáo dục, ngựa quen đường cũ, y lại tiếp tục bị công an bắt về tội cướp giật tài sản. Năm 2006, Tòa án nhân dân TP.Cà Mau tuyên phạt Ba Đém 3 năm 6 tháng tù giam. Năm 2009, ngay sau ngày ra tù, Ba Đém móc nối với Phạm Văn Hiền (quen biết trong trại giam) cùng một số đối tượng khác thành lập nhóm trộm cướp liên huyện.

Dưới sự chỉ đạo của thượng tá Trương Ngọc Danh, các đội nghiệp vụ tung quân truy bắt các đối tượng nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Khi mẻ lưới vừa giăng thì nhận được tin cơ sở sửa chữa điện thoại di động của ông Nguyễn Thanh Thiện (ngụ số 51 đường Nguyễn Công Trứ, khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau) bị trộm đột nhập lấy đi 17 chiếc điện thoại di động cùng một số lượng lớn simcard và 200.000 đồng. Cuộc truy bắt Ba Đém và đồng bọn được các trinh sát thực hiện hết sức quyết liệt.

Ngày 29-9-2009, kẻ cầm đầu Ba Đém cùng hai đồng bọn là Hiền và Lâm bị bắt khẩn cấp. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ được một máy vi tính xách tay và nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Cà Mau và các huyện như: Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình và Trần Văn Thời. Tổng giá trị tài sản mà nhóm này cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm: điện thoại di động, máy vi tính, tiền và vàng.

Qua Báo CATP, Công an TP.Cà Mau kêu gọi, ai là nạn nhân của Ba Đém và đồng bọn hãy đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an TP.Cà Mau trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Theo ĐĂNG KHOA (CATP)