Ba đơn vị tuyển lao động, môi giới việc làm trái phép

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Minh Nghĩa (xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà), Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Nguyễn Đan Phong và cơ sở Hoa Hiền (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đã thuê nhiều người đến các tỉnh miền Trung tuyển lao động cho các chủ vườn cà phê lấy tiền môi giới. Mặc dù các chủ vườn trả chỉ 1,2 -1,7 triệu đồng/tháng nhưng các công ty môi giới, “cò” hứa với người lao động mức lương 3-4,5 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Công ty Nguyễn Đan Phong và cơ sở Hoa Hiền hoạt động môi giới lao động trái pháp luật, riêng Công ty Minh Nghĩa hoạt động không đúng Nghị định 19/2005/NĐ-CP về lĩnh vực lao động. Các cơ quan chức năng đã ra quyết định cấm các đơn vị này hoạt động tuyển dụng lao động, môi giới việc làm; đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý. UBND huyện Lâm Hà đã yêu cầu ba đơn vị này và các chủ sử dụng lao động phải trả lại tiền cho những lao động có nguyện vọng trở về quê, hỗ trợ đưa họ về tận nhà... UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, TP của tỉnh công khai danh sách những đơn vị được phép hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh để người dân biết; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát để tránh tái diễn những trường hợp tương tự.

- Cùng ngày, bà Phạm Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, cho biết 34 lao động ở huyện An Lão đã được người thân mang tiền lên huyện Lâm Hà chuộc về. Hiện huyện An Lão vẫn còn 10 lao động đang bị cưỡng bức làm việc tại Lâm Hà do gia đình không có tiền chuộc. Các cơ quan chức năng huyện An Lão đang xác minh danh tính, nơi làm việc cụ thể của những lao động này để trực tiếp lên “giải cứu”. Trong khi đó, huyện Hoài Nhơn vẫn còn 50 lao động đang bị “quản thúc” ở Lâm Hà. Các cơ quan chức năng huyện Hoài Nhơn đang nắm tình hình, sau đó sẽ thành lập đoàn “giải cứu” người lao động vào đầu tuần tới. Ngoài ra, các lực lượng chức năng phát hiện có bốn lao động ở huyện An Lão bị “cò” lừa bán vào tận An Giang. Phòng LĐ-TB&XH huyện này đã cử đoàn cán bộ vào An Giang hỗ trợ đưa lao động về quê.

TẤN LỘC