Bà Hạnh từng mang tiền hối lộ đại tá công an

Theo hồ sơ, năm 2005, bà Nguyễn Brooks Ngọc Anh (Việt kiều Mỹ) nhờ ba người thân tại Việt Nam, trong đó có bà Hạnh, đứng tên mua giúp hơn 75 ha đất tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) để làm trang trại. Tổng số tiền bà Ngọc Anh chuyển khoản qua ngân hàng từ Mỹ về Việt Nam cho bà Huỳnh Thị Hạnh mua đất trên 6 tỉ đồng có đầy đủ chứng từ, phiếu chuyển và biên nhận. Sau khi mua đất, xây nhà, tháng 3-2008, bà Hạnh đã bán toàn bộ đất đai, nhà cửa cho một “đại gia” ở Phan Thiết để lấy tiền. Tháng 5-2008, bà Ngọc Anh gửi đơn tố cáo bà Hạnh đến Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Trong thời gian bị cơ quan điều tra triệu tập làm rõ, từ tháng 5 đến tháng 6-2011, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận, thực hiện hành vi hối lộ. Đại tá Nguyễn Đắc Minh kiên quyết từ chối và báo cáo đơn vị lập biên bản; đưa tiền, quà nộp cơ quan. Quà tặng gồm một phong bì 50 triệu đồng, nấm linh chi, hai chai rượu ngoại, thực phẩm các loại. Ngày 28-6-2011, Phòng PC45 gửi giấy triệu tập bà Hạnh đến cơ quan để nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu nhận lại toàn bộ số quà trên.

Đầu tháng 2-2012, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định hủy bỏ hai quyết định khởi tố trên, đồng thời không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam. Ngoài ra, VKSND tỉnh Bình Thuận còn yêu cầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với bà Hạnh. Sau hơn một năm tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ, ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh nhưng khi thực hiện lệnh bắt giam thì bà Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

PHƯƠNG NAM