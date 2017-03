"Bà hỏa ghé thăm" xưởng gỗ mỹ nghệ, 3 tỷ đồng thành tro

Đơn vị bị thiệt hại thuộc Công ty TNHH Chiến Vinh, trú ở Thôn 7, xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Theo lời một công nhân của xưởng, khoảng 20 giờ ngày 27/8, họ phát hiện ngọn lửa bùng cháy bắt đầu từ phía nhà bếp. Lúc này có 20 công nhân ở xưởng đã triển khai ứng cứu nhưng không thể can thiệp, ngọn lửa bùng cháy và lan quá nhanh.

Nhận được tin báo, từ TP Vinh (Nghệ An), lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh điều động 6 xe cứu hoả vượt hơn 40Km đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an, quân đội địa phương tổ chức cứu chữa. Phải đến 21 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến QL1A ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ vì người dân đi đường hiếu kỳ đứng lại xem. Trong số này có nhiều người trực tiếp lao vào đám cháy hỗ trợ rất nhiệt tình.

Trao đổi với VTC News, Thượng tá Hoàng Văn Tấn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An biết, rất may khu vực cháy nằm xa khu dân cư nên không có vụ cháy theo dây chuyền, đồng thời thuận tiện về nguồn nước từ sông Bùng nên đám cháy nhanh chóng bị khống chế.

Thông tin ban đầu do công nhân khai báo là bị chập điện khu nhà bếp phía sau, hiện guyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

