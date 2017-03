“Bà hoả” thiêu rụi phòng khám đông y và tiệm may

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng điều động 2 xe cứu hoả có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được dập tắt.

Một chiếc xe máy bị thiêu rụi

Được biết chủ phòng chữa trị đông y tư nhân là lương y Bùi Trọng Lợi, còn chủ tiệm may áo da là ông Bùi Lương.

Chị Nguyễn Thu Hằng - một người dân sống cạnh hiện trường - cho biết, khoảng 19h20, chị ngửi thấy mùi khét bốc ra từ phòng khám đông y của ông Lợi, tiếp đó chị nghe tiếng nổ phát ra từ phòng khám này. Ngay sau đó chị và nhiều người dân chạy ra xem và báo cho cơ quan chức năng.

Ông Lợi co biết, ước tính thiệt hại ban đầu của hiệu thuốc nhà ông là khoảng trên 100 triệu đồng; còn chủ tiệm may áo da Bùi Lương nhẩm tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Rất may không có thương vong về người.

Ông Lợi xót xa khi nhìn phòng khám của mình bị thiêu rụi

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Đặng Tài (Dân trí)