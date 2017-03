Ba học sinh rủ nhau ăn trộm vàng

Sáng nay 11-11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, vụ trộm nói trên xảy ra vào tối ngày 8-11. Theo trình báo của anh Nguyễn Trọng Minh (tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên), tối hôm đó, khi đi chơi về, gia đình anh phát hiện bị mất 26 chỉ vàng loại 24k, một sợi dây chuyền 1,3 chỉ, 2 dây chuyền bạc, 400 đô la mỹ và 5,9 triệu đồng tiền Việt.



3 đối tượng Tuấn, Sang và Bờ cùng tang vật vụ trộm (ảnh: Văn Dũng)

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định đối tượng khả nghi tên Hoàng Thế Bờ, sống cạnh nhà anh Minh. Bờ hiện là học sinh Trường PTTH bán công Nguyễn Đình Luyện, thích ăn chơi lêu lổng. Sáng 9-11, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập Bờ và đối tượng này nhanh chóng khai nhận đã gây ra vụ trộm.

Ngoài ra Bờ còn khai thêm hai đồng phạm là Phan Ngọc Anh Tuấn và Nguyễn Trường Sang, cùng học tại Trường Phan Đình Luyện với Bờ. Công an huyện Cẩm Xuyên cũng thu giữ được một số tang vật gồm nhiều chỉ vàng, 400 USD, 1 đồng hồ, 1 điện thoại di động và 4,7 triệu đồng.

Thượng tá Phan Thành Giáp, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trên. Riêng đối tượng Nguyễn Trường Sang do sinh năm 1994, chưa đủ tuổi xử lý trách nhiệm hình sự, nên sẽ được đưa vào trại giáo dưỡng sau khi hoàn tất hồ sơ.

Theo Văn Dũng (Dân trí)