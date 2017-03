Bà lão chết trên cánh đồng giữa nắng nóng 39 độ

Đang đi cắt cỏ, bà lão 66 tuổi ở Thanh Chương (Nghệ An) đã chết trên đồng lúa giữa trời nắng nóng 39 độ C. Gia đình cho rằng, nạn nhân bị say nắng.

Người nhà cụ Nguyễn Thị Quý ở xã Thanh Hà (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, 9h sáng 6/5, bà Quý mang liềm ra đồng cắt cỏ. Đến 17h chiều vẫn không thấy bà Quý, gia đình mới đi tìm và phát hiện bà chết dưới bờ ruộng, tay vẫn cầm chiếc liềm cắt cỏ. Gia đình cho rằng, bà chết vì bị say nắng và do thể trạng yếu. Miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, lúc 13h chiều nay nhiệt độ tại thành phố Vinh là 38 độ, huyện miền núi phía tây trong đó có Thanh Chương 39 độ C. Nóng nhất là Tương Dương, 40 độ C. Miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, lúc 13h chiều nay nhiệt độ tại thành phố Vinh là 38 độ, huyện miền núi phía tây trong đó có Thanh Chương 39 độ C. Nóng nhất là Tương Dương, 40 độ C. Nắng nóng kèm theo gió Lào đầu mùa cùng với việc cắt điện luân phiên đã khiến cho cuộc sống của người dân miền Trung thêm vất vả. Theo Trường Long ( VNE)