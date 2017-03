Ba mẹ con bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ

Công an cũng khởi tố cho tại ngoại với hai con gái của bà Ngữ là Vũ Ngô Thị Cẩm Giang (29 tuổi) và Vũ Ngô Thị Cẩm Vân cùng tội danh trên.

Theo công an, sáng 17-10, trong lúc chủ thầu đang thi công công trình Nhà máy nước thải Cam Ranh thì ba người trên đến chửi bới, xúc phạm và đánh lực lượng chức năng. Công an phường Cam Linh đã lập biên bản vi phạm hành chính. Hai hôm sau, họ tiếp tục dùng xà beng, gậy, đá phá hàng rào bao quanh khu vực thi công, đánh một cán bộ công an phường; xô ngã, cắn, ném đá hai cán bộ Hội Phụ nữ phường Cam Linh. Đến ngày 23-10, ba người còn tạt nước bùn, dùng đất, đá ném vào lực lượng đang thi hành công vụ.

Một cán bộ phường Cam Linh cho biết dự án này ảnh hưởng đến đất của 11 hộ dân. Trước ngày triển khai, chỉ gia đình bà Ngữ là không nhận tiền bồi thường, yêu sách thêm một lô đất tái định cư với giá ưu đãi. Chính quyền đã bố trí bán cho gia đình bà một lô đất nhưng bà Ngữ lại đòi “mua chịu”. Sau đó, TP Cam Ranh đã điều chỉnh một phần của dự án, ra quyết định hủy các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình bà Ngữ vì dự án điều chỉnh không đụng đến đất của bà nữa. Tuy nhiên, gia đình bà Ngữ nhất quyết cản trở không cho thi công công trình.

LÊ XUÂN