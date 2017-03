Bà mẹ mang thai tử nạn giao thông cùng chồng con

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1



Theo XUÂN VINH (TTO)



Xe máy do anh Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi) lái chở theo vợ là chị Bùi Thị Thu Thanh (34 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Mỹ Ngân (4 tuổi) cùng ngụ tại thôn Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn chạy theo hướng Bắc Nam.Khi đến khu vực trên, xe này tông trực diện vào đầu một xe tải do anh Nguyễn Khanh (39 tuổi, ở Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chạy ngược chiều.Hậu quả, anh Hậu, chị Thanh và cháu Ngân chết tại chỗ.Điều đáng thương tâm hơn, chị Thanh đang mang thai một bé trai được 8,5 tháng.Đến khoảng 8g10 cùng ngày, lực lượng y bác sĩ đã có mặt tại hiện trường và tiến hành mổ bụng chị Thanh nhằm cứu lấy cháu bé nhưng bất thành.Ngay khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn đã kịp thời có mặt giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông nên chỉ xảy ra kẹt xe cục bộ nhỏ trong thời gian ngắn trên quốc lộ 1.Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này đang được các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ.