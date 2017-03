Ba ngày 69 người chết vì tai nạn giao thông

Trong đó đường bộ xảy ra 113 vụ, làm chết 68 người, bị thương 63 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Đặc biệt toàn quốc xảy ra ba vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, tại Thanh Hóa, vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 7-2, tại Km 55+900, QL15C thuộc địa phận Bản San (xã hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải 36C - 094.46 do Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, ngụ xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển (xe tự gây tai nạn, lật xe). Vụ tai nạn làm 3 người chết, 4 người bị thương.

Tại Bình Thuận, Vào hồi 1 giờ 25 phút, ngày 9-2 tại km 1726+700 QL 1A thuộc thôn Minh Tiến, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách giường nằm BKS 51B – 1422 do Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, trú tại Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển chạy hướng TPHCM – Phan Thiết với xe ô tô khách 86B – 002.84 do Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, trú tại KP1 Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 10 người chết, 9 người bị thương.

Tại Trà Vinh, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 7-2, Phạm Văn Cửu điều khiển xe máy 84E1 - 140.95 lưu thông trên đường hướng từ xã Ngũ Lạc về xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Khi lưu thông đến đường tỉnh lộ 914, thuộc ấp 17, xã Long Hữu thì đâm vào xe máy 95T1 - 3423 do Tô Thanh Hữu điều khiển chở người ngồi sau là Nguyễn Phương Thảo đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 3 người chết.

Trong ba ngày, Cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra, tạm giữ 41 xe ô tô, 2.403 xe máy, tước 677 giấy phép lái xe.