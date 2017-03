Ba ngày khám phá hai vụ án nghiêm trọng

Hai vụ trọng án liên tiếp xảy ra trên địa bàn quận 10 vào những ngày cuối năm 2009 khiến dư luận bàng hoàng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng ba ngày lực lượng công an quận 10 đã nhanh chóng khám phá, bắt giữ hung thủ của vụ án.



KHI “CÔNG TỬ” THÀNH TỘI PHẠM

Khoảng 17 giờ ngày 15-12-2009, chuông điện thoại nhà bác sĩ Trần Ngọc D. (công tác tại một bệnh viện lớn của TP) reo vang. Từ đầu dây bên kia, một đối tượng tự xưng là thành viên của một băng nhóm giang hồ, đang nhận một hợp đồng để ra tay sát hại gia đình bác sĩ D. Tuy nhiên, do “không nỡ” ra tay nên đối tượng gọi điện đề nghị bác sĩ D. “gửi” hai triệu đồng uống cà phê sẽ bỏ qua. Mặc dù không quen biết hay mâu thuẫn với ai nhưng nghe giọng điệu và lời hăm dọa của kẻ giấu mặt, bác sĩ D. đành phải đồng ý “chung” số tiền trên. Nghĩ chuyện đã được giải quyết xong, nào ngờ hai ngày sau, bác sĩ D. lại phải tiếp tục “chi” thêm hai triệu nữa theo yêu cầu của kẻ giấu mặt.

Lúc 16 giờ ngày 19-12, lần thứ ba kẻ tống tiền gọi điện yêu cầu bác sĩ D. gửi thêm năm trăm ngàn nữa để giải trình với “khách hàng” lý do không thực hiện hợp đồng. Biết không thể thoát khỏi sự đe doạ của kẻ xấu nếu không có sự can thiệp từ phía công an, bác sĩ D. liền báo vụ việc đến Đội CSĐTTP về TTXH công an quận.

Nhận được tin báo, CA quận 10 đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra. Nhận định khả năng đối tượng sẽ đến nhận tiền như hai lần trước, một “chiếc bẫy” do tổ trinh sát của đồng chí Ngô Minh Hữu phụ trách lập tức được giăng ra. Ngay khi đối tượng ung dung đi xe Future đến nhận tiền, lập tức đã bị các trinh sát ập đến bắt gọn. Sau vài phút bối rối, đối tượng bị bắt khai nhận tên là Sang (đã được đổi tên - PV) nghề nghiệp chạy xe ôm, phân trần chỉ đến nhận tiền giùm theo yêu cầu của một thanh niên, còn mọi chuyện không biết gì. Trong lúc Sang đang được cơ quan điều tra làm việc thì bác sĩ D. tiếp tục bị gọi điện đe dọa.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên phát hiện đối tượng Lê Hoàng Đức (SN 1983, ngụ P. An Lạc, quận Bình Tân) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù sinh ra trong một gia đình khá giả (có nhiều tiệm vàng trên địa bàn thành phố) nhưng do tiêu xài hoang phí nên năm 2007, Đức đã từng bị kết án treo về tội lừa đảo. Trước đó vài ngày, Đức có đi xe ôm của Sang về nhà tại chung cư Conic (Bình Chánh). Âm thầm theo dõi, cuối cùng, các trinh sát đã xác định được chính Đức đã trực tiếp gọi điện thoại tống tiền bác sĩ D.

Ngày 21-12, lệnh bắt khẩn cấp Đức được tiến hành. Ngay khi gặp lại Sang, biết không thể chối tội, Đức đã thừa nhận chính mình là thủ phạm tống tiền. Qua khai nhận, Đức cho biết do trước đó bà nội Đức từng được bác sĩ D. trị bệnh nên biết bác sĩ D. có nhiều tiền, vì vậy Đức bịa ra kịch bản tống tiền trên nhằm “moi” tiền bác sĩ D.

ÁN MẠNG LÚC ĐÊM KHUYA

Trong lúc các trinh sát vẫn còn mệt nhoài vì tập trung phá vụ án “tống tiền” bác sĩ D. thì khoảng 8 giờ sáng 22-12, trực ban Đội CSĐTTP về TTXH lại tiếp nhận tin báo về một vụ trọng án xảy ra đêm 21-12. Nạn nhân là ông Huỳnh Chánh Trực (SN 1967, bảo vệ Công ty TNHH điện lạnh BK, trên đường Sư Vạn Hạnh, P12Q10).

Theo lời ông Nguyễn Thảo (SN 1940, cha vợ đồng thời là người phát hiện sự việc) thì khoảng 6 giờ ngày 22-12, khi đi tập thể dục ngang trụ sở công ty, thấy bên trong vẫn im lìm (trong khi thường thì đã mở cửa), ông Thảo gọi hoài nhưng không thấy trả lời. Liên tưởng đến chuyện chẳng lành, ông Thảo nhờ một thanh niên cùng leo vào bên trong tìm hiểu. Khi vào đến tầng ba của công ty, cả hai phát hiện một cảnh tượng hãi hùng khi nhìn thấy ông Trực đang nằm sóng soài trên vũng máu cùng chiếc chăn quấn quanh người. Biết có người đến, ông Trực cố thều thào cầu cứu rồi ngất hẳn.

Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên thu giữ một đoạn cây gỗ vuông được xem là hung khí. Cửa sổ và chiếc két sắt bị phá nát, toàn bộ số tiền khoảng 10 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Trước thông tin thu thập được, trung tá Võ Văn Liêm và đại úy Đoàn Văn Phúc (trưởng, phó Đội CSĐTTP về TTXH) nhận định đây là vụ án giết người, cướp của nên đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung cao độ vào công tác phá án. Do vụ án xảy ra giữa đêm khuya, không xác định được nhân chứng nên công tác phá án gặp nhiều khó khăn. Cùng lúc đó, tổ đặc nhiệm của đại úy Trần Hữu Tâm cũng đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một công nhân đang tham gia sửa chữa trụ sở Công ty BK tên Nguyễn Hoàng Trí (SN 1988).

Cùng ngày, sau khi bị mời lên làm việc, Trí ngoan cố cho rằng mình không liên quan. Song, khi vừa biết tin ông Trực còn sống, Trí đã biến sắc hẳn đi. Trước các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng, tên tội phạm “máu lạnh” cũng đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Trí khai: “Do đam mê cá độ đá banh nên sau kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tại Lào vừa qua, Trí thua cá độ rất nhiều nên cần tiền trả nợ.

Trước đó khoảng 10 ngày, khi tham gia xây dựng, Trí phát hiện nhân viên công ty cất nhiều tiền vào chiếc két sắt nên đã nảy sinh ý định xấu. Tiến hành điều nghiên công tác bảo vệ, Trí biết giờ giấc của ông Trực nên trước đêm gây án, Trí giả vờ xin về trước 10 phút nhưng thực ra là tìm chỗ để nấp sẵn. Tối đến, đợi ông Trực đi ngủ, y dùng khúc gỗ tấn công. Nghĩ nạn nhân đã chết, Trí dùng cưa cắt gạch phá két sắt rồi bỏ trốn. Điều gã không ngờ là mình bị bắt nhanh đến như vậy.

Nhanh chóng phá hai vụ án nghiêm trọng vào thời điểm cuối năm, CA quận 10 đã tỏ rõ quyết tâm và trách nhiêm của mình. Xứng đáng nhận được sự khen ngợi của người dân.





