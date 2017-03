Ba người bị đâm trong bệnh viện

Gia đình Tâm nghe tin vội chạy đến bệnh viện. Người điều khiển xe ba gác cũng đến bệnh viện lo cho Tâm. Tâm yêu cầu người điều khiển xe ba gác phải có trách nhiệm với xe máy bị hư hỏng của mình. Hai bên xảy ra mâu thuẫn căng thẳng.

Ngay sau đó, một thanh niên lạ mặt xông vào tấn công Tâm và dùng dao đâm vào hông Tâm đến trọng thương. Cha Tâm là ông Nguyễn Thuận và anh trai Tâm là anh Nguyễn An can ngăn cũng bị đâm. Anh Nguyễn An tử vong. Cha Tâm bị đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Theo xác minh ban đầu, người gây án là Võ Văn Tâm 22 tuổi, quê ở phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi).

L.NGỮ