Ba người chết thảm ở vuông tôm: Hé lộ những tình tiết đáng ngờ

Tìm hiểu, chúng tôi nghe người thân của Phạm Minh Phụng (chết vào năm 2006) kể về cái chết của anh là do bị trấn nước, hành hạ chứ không phải trúng thịt vịt. Người này cũng cho biết là họ đã khai với công an về các tình tiết này với mong muốn công an sớm tìm ra sự thật…

Người nhà của hai anh em bị chết ở vuông tôm cho rằng chủ vuông tôm đã buộc người anh hành hạ em mình đến chết.

Chiều 19-6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự vợ chồng ông Cao Văn Liền, chủ vuông tôm ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, để phục vụ điều tra về ba cái chết bí ẩn ở vuông tôm này.

Cùng ngày, một số người thân của các nạn nhân đã tiết lộ với Pháp Luật TP.HCM những điều ít ai ngờ tới về cái chết của con em họ…

Từ cái chết rũ xương

Cả tuần qua dư luận ở Cà Mau bàn tán xôn xao về ba cái chết bất thường ở vuông tôm nhà ông Liền.

Ngày 12-6, hai người dân chuyên nghề bắt rắn ở huyện Đầm Dơi phát hiện xác một người chết rũ xương trong rừng, thuộc phần đất của ông Liền. Cái xác trong tình trạng đã phân hủy chỉ còn bộ xương, sọ đầu còn treo lủng lẳng trên cây đước. Chủ vuông tôm xác định bộ đồ mà tử thi đang mặc trên người là của người làm công, tên Phạm Minh Hiếu (20 tuổi).

Ngoài cái chết của Hiếu, trong vòng sáu năm qua trên vuông tôm này đã xảy ra hai cái chết khác cũng là người làm công cho ông Liền, gồm Phạm Minh Phụng (1990, anh của Hiếu) và một thiếu nữ 16 tuổi tên Út. Hiếu và Út đều chết trong tư thế treo cổ, riêng Phụng chết trong tư thế ngồi dựa vào vách trong chuồng nuôi dê.

Theo người dân địa phương, cả ba cái chết đều rất đáng nghi ngờ bởi lý do mà chủ vuông tôm đem ra nói với mọi người đều khó tin. Cái chết thứ nhất là của Phạm Minh Phụng (vào năm 2006) được chủ vuông lý giải là do ăn thịt vịt, nghi vấn thịt bị trúng cúm gia cầm. Sau đó hai năm, thiếu nữ tên Út chết trong tư thế treo cổ, được lý giải là thất tình. Còn cái chết rũ xương trong rừng của Phạm Minh Hiếu thì ông chủ Liền chưa đưa ra lời lý giải.

Sau khi biết thông tin về ba cái chết trên, chính quyền địa phương đã cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho người nhà ông Liền vì sợ người dân làm liều. Trong lúc tiến hành điều tra, công an đã tìm ra được một số hung khí, vũ khí được cho là của ông chủ vuông tôm, bao gồm: một súng tự chế, chín viên đạn, một mã tấu, một kiếm Nhật.

“Cái chết của Phụng là bất thường”

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu của nhiều người, trong đó có lời khai của bà T. - người thân của Phụng.

Bà T. (đề nghị giấu tên) kể: “Cách đây sáu năm, khoảng 4 giờ sáng vợ chồng ông Liền gọi điện thoại báo tin với chúng tôi là thằng Phụng chết do bị trúng thịt vịt nhiễm cúm gia cầm. Từ Hộ Phòng (Bạc Liêu) chúng tôi thuê đò chạy qua nhà ông Liền. Đến nơi, mọi người chứng kiến Phụng nằm chết cạnh chuồng dê của ông Liền, trong trạng thái toàn thân phù nề như bị trương lên từ mấy ngày qua. “Mấy chú bác lớn tuổi đi cùng nhìn vô đoán ngay thằng Phụng bị chết nước chứ không phải chết do ăn vịt như ông Liền nói. Nhưng chỉ nghi ngờ vậy thôi chứ làm sao biết được. Lúc đó tôi đã hỏi thằng Dương (anh ruột của Phụng) về nguyên nhân cái chết của em nó. Thằng Dương nó nói một câu như vầy: “Hãy đánh chết con đi, con không nói được”. Tôi cố hỏi nhưng nó thà chết chứ không nói lý do” - bà T. kể.

“Đến năm 2010, Dương bỏ trốn khỏi đầm tôm của ông Liền. Trước khi đi, Dương đã ghé qua nhà để chào từ biệt. Tôi đã tỉ tê với Dương, rằng chuyện cũng qua lâu rồi, cứ nói hết sự thật về cái chết của Phụng đi. Và Dương đã kể trong nỗi hối hận tột cùng...” - bà T. nói.

Chết do ngạt nước?

Theo bà T., lúc đó ba anh em Phạm Minh Dương, Phạm Minh Phụng và Phạm Minh Hiếu đến làm công cho ông Liền. Lúc ấy Dương được 18 tuổi, Phụng 16, Hiếu 14 tuổi.

Bà T. khóc khi thuật lại những gì bà nghe Dương kể: “Thằng Phụng không siêng năng như hai đứa kia nên bị vợ chồng ông Liền trừng phạt thường xuyên. Ông không ra tay mà buộc Dương và Hiếu ra tay hành hạ. Ông buộc Dương lấy dây curoa (để kéo các bánh trớn máy tuốt lúa) đánh Phụng. “Nó nói nó đã đánh thằng Phụng hơn 40 roi. Hôm sau, trên đường đi kiểm tra vuông tôm, thằng Phụng ngủ gục, bị ông Liền phát hiện. Thế là ông kêu Dương và Hiếu kéo Phụng xuống kênh trấn nước. Trong lúc trấn nước, Dương nói với Phụng là mày đừng buồn anh, anh không muốn làm nhưng đường cùng rồi, mày ráng chịu đi. Khi Phụng ngất ông Liền mới cho dừng lại… Tôi nghe đến đó, tôi đã táng cho Dương một bạt tai rồi cùng ôm nhau khóc”.

“Dương nói là sau khi trấn nước Phụng, hai anh em nó kè Phụng vào bỏ ở chuồng nuôi dê. Hai anh em nó phải đi canh chòi tôm theo lệnh của ông Liền nên không chăm sóc được cho Phụng. Sáng hôm sau Phụng chết” - bà T. nói.

“Tôi hỏi nó sao không bảo vệ em mình lại đi hành hạ như vậy, Dương nói với tôi là từng bị ông Liền trừng phạt nếu không chịu hành hạ em nó. Nó kể có lần ông Liền kêu nó đốt mủ cao su nhỏ lên người thằng Phụng hai giọt để trị tội làm biếng. Nó nhỏ một giọt thấy em mình đau quá nên ngưng. Thế là ông Liền trừng phạt bằng cách kêu thằng Phụng nhỏ lại thằng Dương hai giọt. Trên người nó vẫn còn thẹo” - bà T. kể tiếp.

Bà T. rấm rứt: “Cứ nghĩ là do thằng Phụng lười quá nên mới sanh chuyện. Còn thằng Dương và thằng Hiếu siêng năng nên chắc không sao. Đâu có ngờ!”.

Theo thông tin của chúng tôi, ngoài bà T. thì Dương cũng đã được công an lấy lời khai.

Nếu đúng như lời bà T. thì cái chết của Phụng không phải do “trúng thịt vịt”…

