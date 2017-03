Ba người Hàn Quốc tuyển vợ trên sân thượng siêu thị

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng trinh sát Công an quận Tân Bình kết hợp với Công an phường 4 (quận Tân Bình) ập vào quán cà phê trên sân thượng của Siêu thị Maximark Cộng Hòa (15-17 Cộng Hòa, quận Tân Bình). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 13 cô gái, quê chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đang trình diễn cho ba người đàn ông Hàn Quốc xem mắt, tuyển vợ. 13 cô gái được trả về địa phương sau khi làm cam kết không tái phạm.

H.TUYẾT