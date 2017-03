Ba người làm mất điện cả miền Nam

Vẫn còn nguy cơ tái diễn sự cố mất điện . Vì sao đã có quy định khắt khe về an toàn lưới điện nhưng sự cố vẫn xảy ra? + Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Nghị định 106/2005 về an toàn lưới điện cao áp đã quy định rất rõ về hành lang an toàn điện. Với đường dây 500 kV, khoảng cách này là 7 m tính từ dây ngoài cùng. Với sự cố ngày 22-5, vị trí cây dầu thuộc vùng an toàn nhưng khi cây đó được nhấc lên thì chạm vào hành lang an toàn. . Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có yêu cầu người gây ra sự cố bồi thường thiệt hại không? Cùng đó, EVN sẽ hỗ trợ ra sao với khách hàng theo Luật Điện lực? + Đây là sự cố bất khả kháng, trách nhiệm trước hết của ngành điện là phải khôi phục phụ tải điện. Bản thân EVN cũng bị thiệt hại về nhà máy điện, thiết bị sửa chữa, tuabin, lò hơi ngừng đột ngột… Sự cố này có thể sẽ ảnh hưởng đến lương, thưởng của nhân viên ngành điện. Theo nguyên tắc, chỉ khi người gây ra thiệt hại bồi thường cho EVN thì chúng tôi mới có thể hỗ trợ cho khách hàng. . Theo ông, thời gian tới có xảy ra sự cố tương tự hay không? + Hiện việc cung ứng điện cho miền Nam phụ thuộc rất lớn vào đường dây 500 kV. Đường dây này đi qua nhiều tỉnh nên khi một cột gặp sự cố thì cả tuyến bị ảnh hưởng. Thời gian tới, nếu không làm tốt quy hoạch truyền tải và giải phóng mặt bằng các điểm vi phạm hành lang an toàn, những trường hợp tương tự vẫn có thể xảy ra. . Xin cảm ơn ông. TRÀ PHƯƠNG thực hiện Campuchia mất điện vì sự cố tại Việt Nam Tối 22-5, khi 22 tỉnh, thành ở Việt Nam bị mất điện vì xe cẩu gây sự cố với đường dây 500 kV, thủ đô Phnom Penh (Campuchia) cũng chịu chung hoàn cảnh. Một quan chức cơ quan điện lực quốc gia nước này cho biết việc mất điện ở Phnom Penh có nguyên nhân từ sự cố tại Việt Nam (hiện 40% lượng điện của nước này là do Việt Nam cung cấp, trong đó đường dây 500 kV là một trong những nguồn cấp điện chính cho Campuchia). Do sự cố nêu trên, cơ quan điều độ Campuchia chỉ có thể cung cấp điện cho các khu vực quan trọng trong TP. Theo báo chí Campuchia, từ 14 giờ ngày 22-5, việc mất điện khiến sinh hoạt của người dân tại nhiều khu vực ở Phnom Penh bị đảo lộn. Người dân phải sống trong cảnh không điện, không nước do hệ thống cung cấp nước ngừng hoạt động. Đến khoảng 20 giờ Phnom Penh mới có điện. Phải 30 phút sau, hệ thống máy bơm mới hoạt động và TP này được cung cấp nước trở lại. BX (Theo VNE)