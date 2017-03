Ba người ngạt khí trong hang khai thác vàng trái phép

Người dân đã xuống và kéo được một người tên là Thông, thường trú tại xã Kim Hỷ, lên. Hiện người này đang được cấp cứu tại Trạm Y tế xã Kim Hỷ trong tình trạng nguy kịch. Đến 10h30 sáng 18/10, hai người còn lại vẫn chưa được đưa ra khỏi hang.

Cũng theo ông Vinh, do hang sâu lại có khí độc nên nhiều người dân muốn xuống cứu các nạn nhân mà không thể vào được. Có người xuống hang khi lên không thể đứng vững do choáng khí độc.

Từ sáng 18/10, Công an huyện Na Rỳ đã dùng máy thổi khí vào trong hang để vào cứu hai người còn lại. Tuy nhiên, cho đến 10h30 những người cứu hộ vẫn chưa thể vào hang được. Công an huyện Na Rỳ đã báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Bắc Kạn để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ cứu nạn.

Sự việc vẫn đang được Công an huyện Na Rì xử lý. Hai nạn nhân còn lại trong hầm vẫn chưa biết được danh tính cũng như nơi cư trú.

Được biết, trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ ở những địa điểm vùng sâu, đi lại khó khăn như Lũng Chầu thường xuyên có một số người khai thác vàng trái phép. Năm 2012 đã có 2 người khai thác vàng trái phép tại địa bàn này tử vong do sạt lở đất.

Theo TTXVN