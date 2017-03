Ba nhóm giang hồ cướp tiền đại lý vé số

Trần Văn Hiệp, Trần Kim Hùng (Tý), Trần Văn Hải (Hải đen), Thôi Việt Hưng (Quang điên), Trần Viết Hùng (Hùng Bắc), Nguyễn Văn Sang (Năm liều) về tội cướp tài sản và Trần Văn Long (Long bắc) về tội không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, ngày 2-5-2012, Tuấn trắng (đối tượng giang hồ ở quận 12, chưa xác định lai lịch) gặp Hùng Bắc cầm đầu băng nhóm hoạt động ở quận Bình Tân. Tuấn trắng nói có đàn em chỉ điểm hai nhân viên của đại lý vé số Mỹ Hạnh tại Hóc Môn là Phúc và Khang thường ngày đi xe máy gom tiền bán vé số hàng trăm triệu đồng. Thấy “mồi ngon”, Tuấn cùng Hùng bàn nhau cướp tiền. Cả hai gọi thêm một nhóm khác do Trần Văn Hiệp cầm đầu. Tiếp theo, Hiệp rủ thêm Nguyễn Văn Sang (Năm liều). Sang đòi chia 50% số tiền cướp được nhưng đàn em của Hiệp không đồng ý.

Hiệp, Hùng Bắc và Tuấn trắng đã điều nghiên hành trình, địa điểm mà Phúc và Khang đi thu tiền bán vé số. Tuy nhiên, chiều 3-5, Phúc và Khang chạy xe máy rất nhanh, nhóm cướp không theo kịp nên bàn nhau hôm sau gây án.

Chiều 4-5, ba nhóm giang hồ điều 12 người mang theo roi điện, ống tuýp sắt, chia làm ba nhóm để chặn đường, ép xe, đạp ngã nhân viên đại lý vé số trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Phúc bị Sang dùng roi điện đe dọa nên phải giao giỏ xách rồi chạy vào một cơ sở sản xuất gần đó để trốn. Còn Khang cố giữ giỏ xách nên bị nhóm cướp dùng roi điện chích vào người và đánh bất tỉnh.

Sau khi cướp được tiền, nhóm cướp chạy về một quán cà phê ở quận Bình Tân đếm được hơn 120 triệu đồng rồi chia nhau. Ngoài ra còn có nhiều tờ vé số trúng thưởng nhưng đóng dấu đại lý Mỹ Hạnh và cắt góc, do sợ đi đổi sẽ bị lộ nên cả bọn tiêu hủy.

Theo nạn nhân trình báo tài sản bị cướp hơn 143 triệu đồng tiền mặt, vé số trúng thưởng khoảng 29 triệu đồng và gần 5.500 tờ vé số chưa tiêu thụ. Tại hiện trường, công an thu giữ được điện thoại di dộng của Hiệp đánh rơi. Qua điều tra truy xét, Công an quận 12 đã bắt giữ Hiệp, Hùng (Tý), Hải, Hưng, Sang, Hùng Bắc, Long. Chưa kể một số đối tượng có liên quan sau khi gây án đã bỏ trốn bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Liên quan đến vụ án này còn nhiều đối tượng chưa xác định lai lịch gồm Tuấn trắng, Quyền, Tài, Vũ, Dũng trắng, Tùng… Trong quá trình điều tra, Hiệp, Hải và Hưng khai nhận đã nhiều lần hành nghề đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Riêng Hiệp còn sử dụng CMND giả để lẩn trốn vì bị Công an tỉnh Đắk Nông truy nã về hành vi không chấp hành bản án về tội cố ý gây thương tích.

T.KHUÊ