Bà nội bị cháu trai bức tử

Ngày 8-1, Công an huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết sẽ sớm kết thúc điều tra, chuyển lên Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố tội bức tử đối với Trần Hổ Mang (sinh 1975, ở xã Tây Phú).

Hổ Mang tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Toại.



Qua điều tra, bà Đỗ Thị Dương (sinh 1923) nhiều lần bị đứa cháu ngược đãi và dọa đánh, không cho ăn uống. Tên Hổ Mang còn cấm bà quan hệ với con cháu, hàng xóm.

Ngày 1-10-2009, đứa cháu bất hiếu uống rượu say, về nhà gây chuyện để hành hạ bà nội. Mang giựt đứt dây màn, nắm hai tay bà Dương kéo ra khỏi giường. Vừa lôi đi, hắn vừa hét to: "Tao quăng ra ngoài kia cho chết luôn". Chỉ đến khi ông Trần Công Sanh, cha của Mang can ngăn, đứa cháu này mới dừng tay.

Quá uất ức vì bị cháu hành hạ, lại phải sống trong cảnh cô đơn quá lâu, bà Dương đã thắt cổ tự vẫn vào ngày 5-10-2009.

Theo Danh Toại (VNE)