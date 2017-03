Ba ô tô bị cháy gây ách tắc ngoài hầm Hải Vân

Thời điểm trên, xe tải 79D-9790 do Lê Đình Chiến (ngụ Tuy An, Phú Yên) điều khiển chở đầy bia chạy hướng Bắc-Nam. Khi qua hầm Hải Vân, Chiến cho xe chạy vượt xe trộn bê tông 43S-5646 do Võ Thanh Hổ (Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển cùng chiều. Ngay lúc đó, chiều ngược lại có xe đầu kéo 79N-0847 do Hồ Văn Tuấn (Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển. Do không làm chủ tay lái nên xe của Chiến bị kẹp vào giữa hai xe 43S-5646 và 79N-0847. Khi ba xe đâm vào nhau, xe 79D-9790 chập điện, dầu tràn ra ngoài, bùng cháy dữ dội. Chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ phần đầu xe 79D-9790 cháy rụi hoàn toàn, tài xế may mắn thoát chết. Lửa cũng lan sang thiêu cháy hai xe còn lại.

Xe 79D-9790 (kẹp giữa) bị cháy rụi hoàn toàn trên đường dẫn vào hầm Hải Vân. Ảnh: LÊ PHI

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường chữa cháy. Năm xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ của Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cũng được huy động đến hiện trường dập lửa. Hơn 2 tiếng sau lửa mới được khống chế. Vụ tai nạn khiến hàng trăm xe tải, ô tô khách… bị kẹt trên tuyến đường Nam Hải Vân.

LÊ PHI