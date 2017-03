Ba phu vàng chết ngạt ở độ sâu 400 m

Ba nạn nhân được xác định là anh Trần Viết Hoạt (trú xã Tam Lãnh), Hồ Văn Điền và Hồ Văn Thương (cùng trú xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My). Theo Công an huyện Phú Ninh, nguyên do dẫn đến cái chết của ba phu vàng là vì ngạt thở khi chui xuống hầm vàng sâu 400 m thuộc đồi Ngách Chụm.

Đây là khu vực bãi vàng có từ thời Pháp, đến nay còn nhiều hầm vàng bỏ hoang, người dân địa phương thường lén lút đến khai thác vàng trái phép. Mặc dù công an huyện liên tục tổ chức truy quét nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có ít nhất bảy người chết khi khai thác vàng trái phép.

LÊ PHI