Ba Sở "cãi" nhau về một hồ bơi

Công an TP Vũng Tàu vừa có báo cáo gửi UBND TP Vũng Tàu cho rằng hồ bơi Yết Kiêu (tại 1579 đường 30 Tháng 4, phường 12) xây không phép nhưng không được xử lý dứt điểm. Hồ bơi Yết Kiêu của Công ty TNHH Quang Hưng do ông Trần Hải Âu (ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) làm chủ.

Hồ bơi xây không phép

Trước đó, năm 2014, ông Âu thuê mảnh đất tại địa chỉ trên (rộng trên 1.300 m) để xây hồ bơi. Dù đơn xin xây dựng chưa được cơ quan chức năng đồng ý nhưng ông Âu vẫn tiến hành xây dựng. Tháng 5-2014, phường 12 lập biên bản yêu cầu ngưng thi công vì hồ bơi xây không phép…

Ngày 23-6-2014, theo đề xuất của Phòng Quản lý đô thị (QLĐT), UBND TP Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng nhà tạm cho người chủ đất với diện tích xây dựng là 230 m2.

Tuy nhiên, khi có giấy phép xây nhà tạm, ông Âu lại đứng ra thay chủ đất xây hồ bơi, căn-tin, nhà tắm, công trình phụ trợ phục vụ hồ bơi. Đến tháng 7-2014, TP Vũng Tàu quyết định xử phạt vi phạm hành chính người chủ đất 7,5 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm do phía ông Âu xây “nới” các công trình thêm 45 m2.

Sai phạm này chưa được xử lý dứt điểm thì đến tháng 11-2014, Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hồ bơi cho ông Âu. Có giấy phép, hồ bơi Yết Kiêu bắt đầu hoạt động.

Hồ bơi Yết Kiêu (TP Vũng Tàu) vắng vẻ khi các cơ quan chức năng đang bàn cho hay không cho hồ bơi tồn tại. Ảnh: KL

Đến giữa năm 2015, tại hồ bơi này xảy ra một trường hợp chết đuối. Hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an TP Vũng Tàu nhưng sau đó đơn vị này không xử lý hình sự vì gia đình nạn nhân không yêu cầu truy cứu...

Mặt khác, qua nghiên cứu hồ sơ, Công an TP Vũng Tàu cho rằng phường 12 và Phòng QLĐT thực hiện không hết trách nhiệm, không kiên quyết trong việc xử lý vi phạm về xây dựng công trình hồ bơi Yết Kiêu. Công an đề nghị TP Vũng Tàu cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm; kiến nghị tỉnh thu hồi giấy phép cho hồ bơi Yết Kiêu hoạt động do xây dựng hồ bơi không có giấy phép; kiểm điểm trách nhiệm cán bộ liên quan…

Cấp phép hoạt động là đúng?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hải Âu cho rằng việc xây hồ bơi là để đáp ứng nhu cầu dạy, học bơi của học sinh, người dân vì xung quanh không có hồ bơi.

“Trước khi xây, tôi làm đơn gửi phường 12 và được chủ tịch phường ủng hộ về chủ trương. Tôi cũng nộp hồ sơ kèm bản vẽ công trình hồ bơi lên Phòng QLĐT để được cấp phép. Tuy nhiên, sau đó tôi được trả lời là không cấp phép mà chỉ được cấp phép xây dựng nhà tạm. Do đó, tôi nhờ chủ đất đứng ra xin phép xây dựng, sau đó xây hồ bơi và nhà tiền chế, công trình phụ kèm theo. Tôi thừa nhận có sai là xây thêm ngoài giấy phép 45 m2 nhưng chuyện này là để hồ đạt đủ tiêu chuẩn diện tích theo yêu cầu của Sở VH-TT&DL khi xin giấy phép hoạt động. Tôi thực lòng rất mong muốn được hướng dẫn kỹ để xây dựng hồ bơi đúng quy định, phần nào sai nếu yêu cầu phá dỡ tôi vẫn sẽ chấp hành” - ông Âu cho hay.

Ông Đặng Văn Cường - Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT Sở VH-TT&DL, nhìn nhận việc cấp phép hoạt động cho hồ bơi của ông Âu của tỉnh là đúng. Bởi qua kiểm tra, hồ bơi này đều đạt chuẩn, đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người. Trong quy định về cấp phép hoạt động hồ bơi không yêu cầu phải trình các giấy tờ về xây dựng. Trên địa bàn TP Vũng Tàu, hồ bơi này là một trong số ít hồ bơi tư nhân hoạt động và đạt chuẩn.

Một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì cho biết việc xây hồ bơi không nằm trong danh mục được miễn cấp giấy phép xây dựng. Tùy tính chất, quy mô công trình, vị trí xây có phù hợp quy hoạch không để xem xét cấp phép, có cần thiết phải lập dự án, thuyết trình hay không… Tuy nhiên, trong trường hợp này TP Vũng Tàu cũng rất cần xem xét kỹ để xử lý, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu chính đáng.