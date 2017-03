Ba thanh niên chết do đua xe trên đường cao tốc

(PL)- Ngày 8-1, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã xác định danh tính ba thanh niên bị chết do tham gia đua xe trên tuyến đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Đó là Bùi Văn Lanh, Nguyễn Minh Luân (ngụ xã Lương Bình, huyện Bến Lức) và Nguyễn Bảo Toàn (ngụ phường 6, quận 8, TP.HCM). Khoảng 2 giờ ngày 5-1, Toàn, Lanh cùng nhóm thanh niên gần 20 người tổ chức đua xe trên đường cao tốc (khu vực Thạnh Đức, Bến Lức). Do đường chưa thông, vắng xe, tốp đua xe chạy với tốc độ cao, tới dải phân cách Lanh và Toàn va chạm xe vào nhau gãy, chết ngay tại chỗ. Riêng Luân với vai trò canh đường cũng bị một xe máy trong nhóm đua tông thẳng vào người. A.AN